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Полиция нашла 31-летнего Каспара

rus.postimees.ee
Обновлено 7 июня 2024, 17:26
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Полиция просит помощи в поисках 31-летнего Каспара, пропавшего без вести в поселке Торма в Йыгевамаа.

В четверг, 6 июня, в Центр тревоги сообщили, что 31-летний Каспар накануне покинул свой дом в поселке Торма в Йыгевамаа и до сих пор не вернулся домой. У него нет с собой телефона.

Охранник заметил в тартуском Kaubamaja мужчину, похожего на Каспара, и сообщил об этом в Центр тревоги. При проверке выяснилось, что это действительно тот мужчина, который ушел из своего дома в Йыгевамаа и пропал.

С Каспаром все в порядке, и родственники забрали его домой.

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