Полиция нашла 31-летнего Каспара

В четверг, 6 июня, в Центр тревоги сообщили, что 31-летний Каспар накануне покинул свой дом в поселке Торма в Йыгевамаа и до сих пор не вернулся домой. У него нет с собой телефона.

Охранник заметил в тартуском Kaubamaja мужчину, похожего на Каспара, и сообщил об этом в Центр тревоги. При проверке выяснилось, что это действительно тот мужчина, который ушел из своего дома в Йыгевамаа и пропал.

С Каспаром все в порядке, и родственники забрали его домой.