Полиция просит помощи в поисках 31-летнего Каспара, пропавшего без вести в поселке Торма в Йыгевамаа.
Полиция нашла 31-летнего Каспара
В четверг, 6 июня, в Центр тревоги сообщили, что 31-летний Каспар накануне покинул свой дом в поселке Торма в Йыгевамаа и до сих пор не вернулся домой. У него нет с собой телефона.
Охранник заметил в тартуском Kaubamaja мужчину, похожего на Каспара, и сообщил об этом в Центр тревоги. При проверке выяснилось, что это действительно тот мужчина, который ушел из своего дома в Йыгевамаа и пропал.
С Каспаром все в порядке, и родственники забрали его домой.