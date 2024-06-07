Полиция просит помощи в поисках 31-летнего Каспара, пропавшего без вести в поселке Торма в Йыгевамаа.
Вышел из дома и пропал: полиция разыскивает 31-летнего мужчину
В четверг, 6 июня, в Центр тревоги сообщили, что 31-летний Каспар накануне покинул свой дом в поселке Торма в Йыгевамаа и до сих пор не вернулся домой. У него нет с собой телефона.
Рост Каспара 180 см, у него худощавое телосложение, короткие светлые волосы. Мужчина одет в темно-синюю клетчатую рубашку, бежевые шорты и черные ботинки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о месте нахождения Каспара, звонить по телефону 112.