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Вышел из дома и пропал: полиция разыскивает 31-летнего мужчину

rus.postimees.ee
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Каспар.
Каспар. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках 31-летнего Каспара, пропавшего без вести в поселке Торма в Йыгевамаа.

В четверг, 6 июня, в Центр тревоги сообщили, что 31-летний Каспар накануне покинул свой дом в поселке Торма в Йыгевамаа и до сих пор не вернулся домой. У него нет с собой телефона.

Рост Каспара 180 см, у него худощавое телосложение, короткие светлые волосы. Мужчина одет в темно-синюю клетчатую рубашку, бежевые шорты и черные ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о месте нахождения Каспара, звонить по телефону 112.

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