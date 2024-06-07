Эксперты рассказали, вернется ли Euribor в ближайшее время на нулевой уровень

Представители банков считают, что в этом году ЕЦБ может пойти на снижение процентной ставки еще один-два раза. При этом темпы снижения процентных ставок будут более скромными, чем ожидалось до сих пор.

«К концу этого года его ставка может опуститься до 3,5%, а концу следующего - до 2,5%», - прогнозирует макроаналитик Трийну Тапвер.

При этом в Swedbank подчеркивают, что клиентам, взявшим жилищные кредиты в то время, когда ставка Euribor была близка к нулю, не стоит надеяться, что их платежи по ипотеке вернутся к прежним размерам.