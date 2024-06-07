По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в мае повысился по сравнению с апрелем на 0,1% и по сравнению с маем 2023 года - на 2,9%. Товары были дороже по сравнению с маем прошлого года на 2,6% и услуги - на 3,3%.
За год цены на оливковое масло в Эстонии выросли более чем на 50%
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в мае на индекс потребительских цен по сравнению с маем 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем.
«Существенное влияние оказало также изменение цен, связанное с транспортом, а также продуктами питания и безалкогольными напитками. Пассажирский транспорт подорожал на 17,2%, бензин на 4,2%, а дизельное топливо - на 4,3%», - отметила Трасанов.
Из продуктов питания по сравнению с маем прошлого года более всего подорожали оливковое масло (52,9%), кондитерские изделия (20%) и какао (17,4%). Подешевели же свежие овощи (-17,1%) и сахар (-16,1%).
По сравнению с апрелем в мае на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с транспортом: приобретенные на май авиабилеты были дешевле на 29,5%, а моторное топливо - на 1,8%. Наибольшее влияние на подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков оказал рост цен шоколада (6,6%), а также свежих фруктов и ягод (2,9%).
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, май 2024
Группа товаров
май 2023 –
май 2024, %
апрель 2024 –
май 2024, %
ВСЕГО
2,9
0,1
Продукты питания и безалкогольные напитки
2,2
0,8
Алкогольные напитки и табак
7,4
0,3
Одежда и обувь
2,4
-0,2
Жилье
-4,3
0,8
Домашнее хозяйство
2,6
0,1
Здравоохранение
8,7
1,1
Транспорт
4,0
-2,1
Связь
9,4
-2,2
Досуг
5,1
0,1
Образование и детские учреждения
8,0
0,0
Питание вне дома, размещение
6,1
1,6
Различные товары и услуги
4,5
0,2