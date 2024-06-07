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За год цены на оливковое масло в Эстонии выросли более чем на 50%

rus.postimees.ee
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Оливковое масло.
Оливковое масло. Фото: Imago/manfred Segerer

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в мае повысился по сравнению с апрелем на 0,1% и по сравнению с маем 2023 года - на 2,9%. Товары были дороже по сравнению с маем прошлого года на 2,6% и услуги - на 3,3%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в мае на индекс потребительских цен по сравнению с маем 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем.

«Существенное влияние оказало также изменение цен, связанное с транспортом, а также продуктами питания и безалкогольными напитками. Пассажирский транспорт подорожал на 17,2%, бензин на 4,2%, а дизельное топливо - на 4,3%», - отметила Трасанов.

Из продуктов питания по сравнению с маем прошлого года более всего подорожали оливковое масло (52,9%), кондитерские изделия (20%) и какао (17,4%). Подешевели же свежие овощи (-17,1%) и сахар (-16,1%).

По сравнению с апрелем в мае на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с транспортом: приобретенные на май авиабилеты были дешевле на 29,5%, а моторное топливо - на 1,8%. Наибольшее влияние на подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков оказал рост цен шоколада (6,6%), а также свежих фруктов и ягод (2,9%).

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, май 2024

Группа товаров

май 2023 –

май 2024, %

апрель 2024 –

май 2024, %

ВСЕГО

2,9

0,1

Продукты питания и безалкогольные напитки

2,2

0,8

Алкогольные напитки и табак

7,4

0,3

Одежда и обувь

2,4

-0,2

Жилье

-4,3

0,8

Домашнее хозяйство

2,6

0,1

Здравоохранение

8,7

1,1

Транспорт

4,0

-2,1

Связь

9,4

-2,2

Досуг

5,1

0,1

Образование и детские учреждения

8,0

0,0

Питание вне дома, размещение

6,1

1,6

Различные товары и услуги

4,5

0,2

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