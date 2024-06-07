За год цены на оливковое масло в Эстонии выросли более чем на 50%

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в мае на индекс потребительских цен по сравнению с маем 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем.

«Существенное влияние оказало также изменение цен, связанное с транспортом, а также продуктами питания и безалкогольными напитками. Пассажирский транспорт подорожал на 17,2%, бензин на 4,2%, а дизельное топливо - на 4,3%», - отметила Трасанов.

Из продуктов питания по сравнению с маем прошлого года более всего подорожали оливковое масло (52,9%), кондитерские изделия (20%) и какао (17,4%). Подешевели же свежие овощи (-17,1%) и сахар (-16,1%).

По сравнению с апрелем в мае на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с транспортом: приобретенные на май авиабилеты были дешевле на 29,5%, а моторное топливо - на 1,8%. Наибольшее влияние на подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков оказал рост цен шоколада (6,6%), а также свежих фруктов и ягод (2,9%).

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, май 2024

Группа товаров май 2023 – май 2024, % апрель 2024 – май 2024, % ВСЕГО 2,9 0,1 Продукты питания и безалкогольные напитки 2,2 0,8 Алкогольные напитки и табак 7,4 0,3 Одежда и обувь 2,4 -0,2 Жилье -4,3 0,8 Домашнее хозяйство 2,6 0,1 Здравоохранение 8,7 1,1 Транспорт 4,0 -2,1 Связь 9,4 -2,2 Досуг 5,1 0,1 Образование и детские учреждения 8,0 0,0 Питание вне дома, размещение 6,1 1,6 Различные товары и услуги 4,5 0,2