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ЕЦБ понизил процентные ставки впервые за пять лет

rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Европейский центральный банк снизил процентные ставки впервые за почти пять лет, опередив своих коллег из США и Великобритании, пишут «Деловые ведомости».

ЕЦБ снизил базовую депозитную ставку на четверть процентного пункта до 3,75% после заседания совета управляющих во Франкфурте в четверг.

ЕЦБ заявил, что и дальше он будет руководствоваться данными и принимать решения на каждом заседании отдельно, а не будет брать на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ставки.

ЕЦБ повысил свои прогнозы по инфляции: средний показатель в этом году составит 2,5%, в следующем 2,2% и 1,9% в 2026 году.

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