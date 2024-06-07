Европейский центральный банк снизил процентные ставки впервые за почти пять лет, опередив своих коллег из США и Великобритании, пишут «Деловые ведомости».
ЕЦБ понизил процентные ставки впервые за пять лет
ЕЦБ снизил базовую депозитную ставку на четверть процентного пункта до 3,75% после заседания совета управляющих во Франкфурте в четверг.
ЕЦБ заявил, что и дальше он будет руководствоваться данными и принимать решения на каждом заседании отдельно, а не будет брать на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ставки.
ЕЦБ повысил свои прогнозы по инфляции: средний показатель в этом году составит 2,5%, в следующем 2,2% и 1,9% в 2026 году.
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