Выборы в Европарламент: с сегодняшнего дня проголосовать можно во всех 377 избирательных участках по всей Эстонии

Сегодня и завтра все 377 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 12:00 до 20:00. В день выборов, 9 июня, все избирательные участки открыты с 9:00 до 20:00.

Если избирателю сложно прийти на избирательный участок по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, он может попросить проголосовать на дому. Для этого необходимо подать заявление в местное самоуправление. Это можно сделать письменно уже сейчас. В устной форме попросить о голосовании на дому можно по телефону, указанному местным самоуправлением, в пятницу и субботу с 12:00 до 20:00 и в восресенье 9:00 до 14:00.

Электронное голосование идет круглосуточно до 20:00 субботы. Чтобы проголосовать в электронном виде, необходимо загрузить на свой компьютер приложение для избирателя с адреса www.valimised.ee. Кроме того, для идентификации личности необходим компьютер с подключением к Интернету и ID-карта со считывателем ID-карты или Mobiil-ID и PIN-коды.

В выборах в Европарламент в Эстонии принимают участие 78 кандидатов. Эстония имеет семь мандатов в Европейском парламенте.