Война в Украине лишила Марию Юфереву-Скуратовски страны, которая, как ей казалось, служила ей опорой. Позже, в соответствии с эффектом домино, последствия войны привели ее в Партию реформ и спровоцировали вражду с давними коллегами из Центристской партии. Но как это все произошло?
Еврокандидат ⟩ Юферева-Скуратовски: я доверяла России, а она меня предала
Когда прошлым летом Центристская партия стала раскалываться, наиболее националистически настроенные представители партии во главе с Яанусом Карилайдом неоднократно указывали на пророссийскую направленность лагеря Михаила Кылварта как на основную причину конфликта. Наиболее заметным примером являются принятые в Рийгикогу заявления в поддержку Украины, которые своими голосами не поддержали несколько центристов. В том числе и Мария Юферева-Скуратовски. Оглядываясь назад, она говорит, что тогда еще не думала, что разразится война, и стремилась даже на уровне самых простых заявлений Рийгикогу не допустить эскалации ситуации.
Юферева-Скуратовски не отрицает, что у нее произошел поворот мышления на 180 градусов.
«У меня русские корни. Я всегда чувствовала, что у меня за спиной находится огромная страна, которая была для меня своеобразной опорой. Когда началась война, я осознала, что совершенно одна в этом мире, потому что страны, которой я доверяла раньше, больше не существует, - вспоминает она свои чувства, которые довели ее до депрессии. - Я чувствовала себя так, будто эта страна меня предала и уничтожила мою политическую карьеру: я была на сто процентов уверена, что больше не попаду в Рийгикогу, поскольку в первые же дни осудила агрессию России».
Влияние пропаганды
Она признает, что доверяла России даже после аннексии Крыма. Она не считала, что Украина в чем-то виновата, мысль была такой, что Россия слишком заботится о своей репутации и ценит возможности экономического сотрудничества, чтобы идти на подобную авантюру.
«На меня в какой-то степени повлияла также российская пропаганда. Периодически я смотрела их передачи, но в какой-то момент стала осознавать, что что-то идет не так», - заявила она.
На вопрос, почему она не потеряла веру в Россию за восемь лет аннексии Крыма и почему не чувствовала себя преданной в течение этого времени, она затрудняется ответить: «Я не знаю. Я никогда не поддерживала это [аннексию Крыма] , но я считаю, что у меня было мало информации».
Многие здешние русские по-прежнему не готовы признать, что страны, которой они доверяли так же, как и Юферева-Скуратовски, больше нет, и поэтому поддерживают Путина. По оценке Юферевой-Скуратовски, сторонников агрессии здесь может быть около ста тысяч. «Это такое чувство, когда ты не хочешь поверить, что твой родственник может оказаться убийцей. Я ошиблась», - заявляет она.
Юферева-Скуратовски стала чувствовать перемены, когда приступила к работе в комиссии по иностранным делам Рийгикогу и в Парламентской ассамблее Совета Европы: «Я лично не искала этой информации ранее. Может быть, не хотела об этом думать».
Вопиющие необоснованные нападки
Во время прошлогодней борьбы за власть Юферева-Скуратовски была единственной русскоязычной центристской, которая выбрала лагерь Танеля Кийка. Из ее воспоминаний становится ясно, что полученные ею ответные удары были пропорционально более сильными, чем те, которые почувствовали на себе позже покинувшие Центристскую партию Кийк, Юри Ратас, Яак Ааб и т. д.
Нападки начались сразу же после того, как Мария поддержала Кийка. В глазах сторонников Кылварта она стала предательницей. «Например, Александр Чаплыгин регулярно писал обо мне оскорбительные вещи, целью которых было обесценить меня как политика, показать людям, что я плохой человек», - отмечает Юферева-Скуратовски. Она неоднократно говорила об этом новому председателю Михаилу Кылварту и просила о помощи. «Это газлайтинг: когда человека обижают, но в то же время удивляются, а что ты обижаешься, ты просто все неправильно поняла», - объясняет она.
Нечто подобное она почувствовала в 2017 году со стороны Ольги Ивановой, когда на местных выборах отказалась присоединяться к избирательному союзу Эдгара Сависаара. Если прежде всего в контексте политиков Эстонской консервативной народной партии (EKRE) стало общеизвестной истиной, что политически вы можете враждовать со своими оппонентами, но в личном плане все-таки можете ладить, в случае центристов граница хорошего тона была пересечена. С Чаплыгиным больше невозможно было общаться. Периодически Мария думала, что отношения с Лаури Лаатсом у нее еще нормальные, но теперь она понимает, что заблуждалась. «У меня хорошие отношения с Ратасом и другими экс-центристами, мы делаем совместные фотографии и т. д. Но из Центристской партии я общаюсь только с обычными членами», - говорит она.
Токсичный тон Центристской партии распространился и на улицы, где Юферева-Скуратовская часто подвергалась критике со стороны русскоязычного населения: «Я хотела с ними поговорить - не для того, что убедить их голосовать за меня, а только поговорить и объяснить. Они закрыты, агрессивны и до сих пор звучала риторика, что я предательница».
Критикует налоговый горб и пенсионную реформу
С предыдущим председателем Центристской партии Юри Ратасом Юферева-Скуратовски по-прежнему в хороших отношениях, они даже друзья.
Весной 2019 года, когда центристы создали коалицию с «Отечеством» и EKRE, она предпочитала коалицию с Партией реформ, и по-прежнему считает, что тогда это было бы более разумным. «В то же время должна признать, что даже в этой весьма спорной и противоречивой коалиции мы смогли сделать довольно многое», - подчеркивает она. Однако считает отмену второй пенсионной ступени плохим решением.
Теперь она признает, что введение первым правительством Ратаса так называемого налогового горба не было успешным, поскольку оно наказывает людей со средней зарплатой. «Когда я делала кампанию, ко мне пришли медсестры и сказали, что они вроде бы за Центристскую партию, но налоговая реформа отнимает у них деньги и они с этим не согласны. Я говорила с Ратасом об этом, что, да, мы поддерживаем бедных, но их выигрыш настолько мал, что они его не заметят. Но если мы отбираем деньги у основного электората, они это прекрасно заметят и поймут, что это решение Центристской партии», - вспоминает она.
Но разве нынешнее правительство пришло к власти не с помощью лжи в предвыборной кампании? Юферева-Скуратовски отмечает, что нет. Печально известная фраза Каллас «налоги не повысятся» вырвана из контекста, социал-демократы в предвыборной кампании много говорили о необходимости повышения налогов и Партия реформ выполняет свое предвыборное обещание по устранению налогового горба, утверждает она.
Личные оскорбления, ниширование Центристской партии и ее дегенерация - люди, доминирующие в партии, за некоторыми исключениями, просто серые, незаметные – в конечном итоге привели Юфереву-Скуратовски в Партию реформ. Неожиданный выбор на фоне всеобщей волны отколовшихся от центристов в прошлом году, когда большинство выбрало в качестве нового политического дома как бы более логичную и близкую партию - социал-демократов.
«Когда состоялся съезд и Кылварт победил, я целый месяц ничего не делала в политическом плане. Решила, что дам себе время и подумаю, что теперь делать. Я очень ждала встречи с Кылвартом, но он соизволил провести ее лишь через месяц после съезда. Я не знаю, зачем надо было так долго тянуть», - недоумевает она.
«Я знала, что людям не нравятся предатели: смена партии - это довольно большой грех в эстонской политике. Я стала думать о том, что я делаю. У меня были и есть силы и энергия, чтобы что-то сделать в политике. Я действительно хочу помочь обществу стать лучше», - заявляет она.
На контакт вышли все, кроме EKRE
Сама она не искала ни с кем контактов, это делали сами партии. Все, кроме EKRE. Она вступила в Партию реформ по очень прагматичным причинам. В ее глазах Партия реформ состоит из мудрых, образованных людей с сильными знаниями в области управления государством: «Несмотря на то, что рейтинг Партии реформ оставляет желать лучшего, кто-то должен принимать непопулярные решения в сложной ситуации».
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), в адрес которой Юферева-Скуратовски раньше довольно резко высказывалась, оказалось более сердечной, чем она ожидала: «Когда я была в Центристской партии, она казалась мне более холодной».
А как насчет самой партии, имеет ли в ней место высокомерие, которое сопровождало белок с незапамятных времен? «Глядя изнутри, я бы не сказала, что люди высокомерные», - отвечает Юферева-Скуратовски. Она добавляет, что если о реформистах раньше говорили, что они ведут себя надменно, теперь как будто бы они прислушались к этим словам. «Если вы вспомните слитые письма о коммуникационной стратегии партии, так в них говорилось, что мы должны показать человеческое лицо. Тем более, в условиях, когда рейтинг падает, у партии нет другой возможности, кроме как посмотреть на себя в зеркало и сделать выводы», - добавляет она.
В список кандидатов на выборах в Европарламент Юферева-Скуратовски, как предполагается, попала все-таки при содействии председателя партии. Изначально во время внутрипартийного голосования она не получила достаточной поддержки, она сама не в курсе всех процессов и закулисья, но говорит, что обзвонила многих однопартийцев и работала ради этого. Тем не менее, достаточной поддержки она не получила и, по данным Postimees, в список ее позже внесла рабочая группа, занимающаяся предвыборной кампанией.
Но событие, связанное с Юферевой-Скуратовской, которое в недавнем прошлом широко освещалось в СМИ, касается не смены партии, работы в Рийгикогу или стремления в Европе, а ее переезда.
Весной, когда Юферева-Скуратовски изменила свои данные в Регистре народонаселения и ее официальным местом жительства стал Маарду, а не Таллинн, она потеряла место в Таллиннском горсобрании и будущий союз четырех партий остался без ценного голоса. По оценке многих, это ошибка была очень странной, так как речь идет о человеке, который долгое время работал старейшиной Ласнамяэ. «Стыдно, стыдно. Урок на всю жизнь», - комментирует Юферева.
Страшно, что происходило на уроках эстонского языка в русских школах
Хотя Юферева-Скуратовски считает, что Кылварт, став председателем Центристской партии, хотел общаться со всем обществом, но действия его соратников - она упоминает Чаплыгина, Яну Тоом, Сергея Пчелкина - сузили курс.
«Я считаю, что в какой-то момент у него не было другого выбора, кроме как заняться нишей русскоязычного населения, потому что другими избирателями занимаются другие партии. Вот и стали говорить на такие темы, как русские школы, церковь и т. д. Они видели историю успеха партии Koos и думали, что эти голоса могли бы принадлежать именно им», - уверена Юферева-Скуратовски.
Не то чтобы национальный конфликт раньше не задавал тон партии. Летом 2022 года, когда союз Партии реформ и Центристской партии распался, окончательным переломным моментом стало то, что центристы проголосовали против перевода всех детских садов на эстонский язык. По словам Юферевой-Скуратовски, Ратас был за этот законопроект, а Кылварт - против.
Несмотря на то, что перейти на обучение на эстонском языке в заданном темпе трудно из-за нехватки учителей, Юферева-Скратовски еще во времена Центристской партии говорила, что без эстонского языка русскоязычным людям не удастся добиться успеха в жизни. Ее собственный сын, который с шестого класса изучал эстонский язык с репетитором, уже имеет степень магистра.
«Но для меня было ясно, что никто не контролирует, что происходит в русских школах на уроках эстонского языка. Это страшная картина, когда выпускники основной школы не могут сдать экзамен по эстонскому языку на B2. Процент довольно большой», - говорит Юферева-Скуратовски. Она признает, что уже после обретения независимости 30 лет назад на изучение эстонского языка нужно было направить огромные средства. «Тогда мы бы не стояли на том месте, с которого стартовали, и не было бы этой проблемы», - говорит она.
Ее не так сильно волнуют начальные классы, потому что трудные предметы, где может возникнуть более серьезный языковой барьер, начинается с пятых-шестых классов. В то же время она верит, что если русскоязычные и эстоноязычные дети будут учиться вместе (опасение, которое в первую очередь озвучивало «Отечество»), в будущем они станут друзьями. «У тех, кто учился в русскоязычной школе, как правило, нет друзей среди эстонцев. Вопрос не в языке. Определяющим является то, что они не росли вместе: читали разные книги, смотрели разные мультики», - заключила она.