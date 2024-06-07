Еврокандидат Юферева-Скуратовски: я доверяла России, а она меня предала

Критикует налоговый горб и пенсионную реформу

С предыдущим председателем Центристской партии Юри Ратасом Юферева-Скуратовски по-прежнему в хороших отношениях, они даже друзья.

Весной 2019 года, когда центристы создали коалицию с «Отечеством» и EKRE, она предпочитала коалицию с Партией реформ, и по-прежнему считает, что тогда это было бы более разумным. «В то же время должна признать, что даже в этой весьма спорной и противоречивой коалиции мы смогли сделать довольно многое», - подчеркивает она. Однако считает отмену второй пенсионной ступени плохим решением.

Теперь она признает, что введение первым правительством Ратаса так называемого налогового горба не было успешным, поскольку оно наказывает людей со средней зарплатой. «Когда я делала кампанию, ко мне пришли медсестры и сказали, что они вроде бы за Центристскую партию, но налоговая реформа отнимает у них деньги и они с этим не согласны. Я говорила с Ратасом об этом, что, да, мы поддерживаем бедных, но их выигрыш настолько мал, что они его не заметят. Но если мы отбираем деньги у основного электората, они это прекрасно заметят и поймут, что это решение Центристской партии», - вспоминает она.

Но разве нынешнее правительство пришло к власти не с помощью лжи в предвыборной кампании? Юферева-Скуратовски отмечает, что нет. Печально известная фраза Каллас «налоги не повысятся» вырвана из контекста, социал-демократы в предвыборной кампании много говорили о необходимости повышения налогов и Партия реформ выполняет свое предвыборное обещание по устранению налогового горба, утверждает она.