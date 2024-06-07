Министр внутренних дел: урезание бюджета не затронет строительство границы

Ляэнеметс сказал, что сумма, необходимая для строительства пограничной инфраструктуры, была согласована много лет назад и находится в резерве правительства. «Каждый год оттуда выделяются средства в зависимости от степени готовности границы», - сообщил Ляэнеметс.

По его словам, к концу 2025 года сухопутная граница должна быть завершена, и логично, что часть выплат не будет производиться до тех пор, пока это не произойдет. «Часть средств будет выплачена только в следующем году», - сказал Ляэнеметс.