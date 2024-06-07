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Министр внутренних дел: урезание бюджета не затронет строительство границы

BNS
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По словам министра, временная линия контроля между Эстонией и Россией надежно охраняется.
По словам министра, временная линия контроля между Эстонией и Россией надежно охраняется. Фото: Arvo Meeks

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подтвердил на брифинге правительства в четверг, что деньги на строительство пограничной инфраструктуры урезаться не будут.

Ляэнеметс сказал, что сумма, необходимая для строительства пограничной инфраструктуры, была согласована много лет назад и находится в резерве правительства. «Каждый год оттуда выделяются средства в зависимости от степени готовности границы», - сообщил Ляэнеметс.

По его словам, к концу 2025 года сухопутная граница должна быть завершена, и логично, что часть выплат не будет производиться до тех пор, пока это не произойдет. «Часть средств будет выплачена только в следующем году», - сказал Ляэнеметс.

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