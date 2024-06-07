Власти Кубы сообщили о скором прибытии российской атомной подлодки

Российская атомная подводная лодка «Казань» и три других российских военно-морских корабля - ракетный фрегат «Адмирал Горшков», морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер» - причалят в порту кубинской столицы Гаваны 12 июня и пробудут там 5 дней, сообщило в четверг, 7 июня, министерство обороны Кубы.

«Ни один из кораблей не несет ядерного оружия», - уточнили в министерстве, уверяя, что их присутствие на Кубе якобы не представляет никакой угрозы для региона.

«Во время остановки российские моряки проведут встречи с командующим военным флотом Кубы и с губернатором Гаваны. Также они совершат экскурсии по историческим и культурным местам города», - отмечается в документе, текст которого приводит агентство «Интерфакс».

Укрепление отношений Кубы с Россией

Необычное размещение российских военных кораблей в непосредственной близости от берегов США происходит на фоне растущей напряженности между Россией и Западом в связи с российской агрессивной войной в Украине, пишет агентство AFP.

Во время холодной войны во второй половине ХХ века Куба была важным союзником тогдашнего Советского Союза. Размещение советских ядерных ракет на острове спровоцировало Карибский кризис 1962 года, когда мир был близок к ядерной войне между США и СССР.