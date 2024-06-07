ГАЛЕРЕЯ Суд приговорил убийцу из Арукюла к 12 годам лишения свободы

Суд засчитал время, проведенное Яксоном в предварительном заключении, как часть его приговора. Яксон, убивший молодого человека и нанесший телесные повреждения несовершеннолетней девушке, был арестован полицией 30 апреля прошлого года сразу после совершения преступлений, и суд оставил его под стражей.

Мать убитого молодого человека заявила, что они обязательно будут обжаловать решение,так как, по ее мнению, назначенное наказание является недостаточным. На вопрос Reporter, какое наказание было бы справедливым, мать молодого человека ответила, что не хочет вдаваться в подробности. «Око за око», - сказала она.