В пятницу Харьюский уездный суд постановил, что Марк Якоб Яксон, убивший в апреле прошлого года сверстника, должен отбыть 12 лет тюремного заключения.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Суд приговорил убийцу из Арукюла к 12 годам лишения свободы
Суд засчитал время, проведенное Яксоном в предварительном заключении, как часть его приговора. Яксон, убивший молодого человека и нанесший телесные повреждения несовершеннолетней девушке, был арестован полицией 30 апреля прошлого года сразу после совершения преступлений, и суд оставил его под стражей.