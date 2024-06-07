По словам Фреда Линнукютта, руководителя отдела складских и производственных площадей бюро коммерческой недвижимости Uus Maa Ärikinnisvara, вдоль Вана-Нарва- маантеэ, на площади почти в три квадратных километра будет построен современный деловой, промышленный и жилой район.

Фред Линнукютт сказал, что сейчас в этом районе большинство построек представляют собой старые и амортизированные промышленные здания, но несколько крупных застройщиков уже приступили к строительству, и район станет деловым районом, похожим на технопарк Тянассильма, но по размерам будет даже больше.

«Район вдоль Вана-Нарва-маантеэ является одним из наиболее перспективных с точки зрения местоположения, поскольку он находится недалеко от столицы, логистически рядом с Нарвским шоссе и Таллиннской окружной дорогой. На застройку всей этой территории уйдут годы, но девелоперы следуют долгосрочному плану. Толчком к развитию этого района стало строительство новых коммуникаций, а также реконструкция Вана-Нарва-маантеэ и дороги Саха-Лоо, по которым разрешено движение большегрузных автомобилей. Немаловажно и то, что в этот район можно добраться на общественном транспорте», - продолжил Линнукютт.