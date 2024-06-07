Печальная статистика: число туристов в Эстонии сокращается

Ведущий аналитик департамента Эстонии Хельга Лаурмаа указала, что в апреле эстонские предприятия по размещению посетили 115 700 иностранных и 118 100 отечественных туристов.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года иностранных туристов было на восемь, а внутренних - на пять процентов меньше. Число иностранных туристов было на 26 процентов меньше, чем в апреле 2019 года до кризиса, хотя тогда внутренних туристов было на 11 процентов больше», - пояснила Лаурмаа.

Больше всего туристов прибыло из соседних стран – почти 42 000 из Финляндии и 15 000 из Латвии, 6000 из Германии, 5300 из Литвы и почти 3900 из Швеции. По сравнению с апрелем прошлого года стало на 32 процента больше немецких туристов, на 19 процентов больше шведских туристов, на три процента больше литовских туристов и на 82 процента больше туристов из стран Азии.

При этом из соседних Финляндии и Латвии прибыло меньше туристов – на 28 и 21 процент соответственно. Большинство иностранных туристов, или 75 процентов, предпочли ночевать в Харьюмаа, а также в Пярнумаа и Тартумаа.

Целью поездки 68 процентов отечественных туристов был отдых, а 23 процентов - работа. Больше всего внутренних туристов посетило в Харьюмаа - 34 процента, Пярнумаа посетили 14 процентов, Тартуммаа - 13 процентов и Ида-Вируммаа - 10 процентов.

В гостиницах туристы провели в общей сложности 432 500 ночей, из них 200 600 ночей провели внутренние, а 231 900 иностранные туристы.

В апреле приезжие могли разместиться в 917 гостиницах. Туристами было использовано 21 100 номеров и 47 800 коек, заполнены были 42 процента номеров. Сутки в гостинице стоили в среднем 46 евро на человека, что на один евро дороже, чем в апреле 2023 года, и на девять евро дороже, чем в апреле 2019 года до кризиса. В Тартумаа сутки на человека стоили 53 евро, в Харьюмаа - 48 евро, в Ляэне-Вирумаа - 47 евро, в Ида-Вирумаа - 45 евро и в Пярнумаа - 40 евро.