Пт, 7.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Таллинне легковой автомобиль врезался в автобус: произошла утечка газа

rus.postimees.ee
Copy
Общественный транспорт Таллинна. Фото иллюстративное.
Общественный транспорт Таллинна. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi

Накануне вечером на улице Ярвевана в Таллинне произошло ДТП с участием работающего на газе городского автобуса компании Tallinna Linnatransport и легкового автомобиля.

Около шести часов вечера в начале Ярвевана-теэ произошло дLNG, в котором 30-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat врезался сзади в автобус Solaris под управлением 67-летнего мужчины. Водители обоих транспортных средств были доставлены в больницу, пишет ERR.

На происшествие отреагировал и Спасательный департамент. По его данным, в результате столкновения была повреждена газовая система автобуса, что повлекло за собой утечку газа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх