В Таллинне легковой автомобиль врезался в автобус: произошла утечка газа

Около шести часов вечера в начале Ярвевана-теэ произошло дLNG, в котором 30-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat врезался сзади в автобус Solaris под управлением 67-летнего мужчины. Водители обоих транспортных средств были доставлены в больницу, пишет ERR .

На происшествие отреагировал и Спасательный департамент. По его данным, в результате столкновения была повреждена газовая система автобуса, что повлекло за собой утечку газа.