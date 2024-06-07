Галерея В Таллинне найдено решение проблемы возврата не подходящей одежды

По словам руководителя по маркетингу центра Solaris Кристин Лепиксон, обновленная зона посылочных автоматов появилась в связи с желанием решить проблему пользователей интернет-магазинов, ведь они только дома узнают, что заказанная одежда не подошла, и ее необходимо возвращать в посылочный автомат.

«Очень раздражает, когда только дома, перед зеркалом, выясняется, что вам не подходит фасон или размер заказанной в интернете одежды. Часто люди оставляют не подошедшие покупки только из-за лени или недостатка времени. Новая зона посылочных автоматов решает эту проблему: мы дополнили ее примерочной кабиной и упаковочной стойкой, чтобы клиент мог примерить заказанную одежду, посмотреть в зеркало и при необходимости упаковать ее снова, заклеить упаковку скотчем и положить обратно в ячейку посылочного автомата. Это поможет и время сэкономить, и нервы», – сказала Лепиксон.