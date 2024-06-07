На этой неделе в центре Solaris открылась новая зона посылочных автоматов, которая позволит воспользоваться примерочной кабиной, чтобы примерить заказанную в интернете одежду, и при необходимости тут же отправить товар обратно продавцу. Насколько известно, это первое подобное решение в Эстонии.
Галерея ⟩ В Таллинне найдено решение проблемы возврата не подходящей одежды
По словам руководителя по маркетингу центра Solaris Кристин Лепиксон, обновленная зона посылочных автоматов появилась в связи с желанием решить проблему пользователей интернет-магазинов, ведь они только дома узнают, что заказанная одежда не подошла, и ее необходимо возвращать в посылочный автомат.
«Очень раздражает, когда только дома, перед зеркалом, выясняется, что вам не подходит фасон или размер заказанной в интернете одежды. Часто люди оставляют не подошедшие покупки только из-за лени или недостатка времени. Новая зона посылочных автоматов решает эту проблему: мы дополнили ее примерочной кабиной и упаковочной стойкой, чтобы клиент мог примерить заказанную одежду, посмотреть в зеркало и при необходимости упаковать ее снова, заклеить упаковку скотчем и положить обратно в ячейку посылочного автомата. Это поможет и время сэкономить, и нервы», – сказала Лепиксон.
Обновленная зона посылочных автоматов с примерочной кабиной и упаковочной стойкой находится на нулевом этаже центра Solaris. В настоящий момент заказывать и возвращать товар можно через посылочные автоматы Itella и DHL, но осенью в зоне посылочных автоматов Solaris также появятся посылочный автомат DPD и первый в стране посылочный автомат Omniva, установленный в помещении.