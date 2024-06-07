Выплата российских пенсий в Эстонии состоится на следующей неделе

Между Эстонией и Российской Федерацией заключен договор, на основании которого Департамент социального страхования перечисляет пенсии раз в квартал после того, как денежные средства поступают из РФ.

По словам руководителя пенсионной сферы Департамента социального страхования Агне Кивисельг, обычно пенсии перечисляются людям к десятому числу каждого квартала. Она добавила, что списки пенсионеров, которым во втором квартале полагается пенсия уже имеются, однако деньги могут быть переведены им с задержкой, поскольку были получены позднее ожидаемого.

«У нас есть подтверждение, что пенсионные средства РФ поступили в Эстонию, что позволяет нам осуществить платежи за второй квартал при первой возможности», - добавила она.

Эстонская Республика и Российская Федерация заключили 14 июля 2011 года действующий двусторонний договор о пенсионном страховании. По этому соглашению Департамент социального страхования выплачивает пенсии проживающим в Эстонии людям, которым в РФ назначена пенсия, после того, как получит соответствующие денежные средства от российской стороны. Аналогичным образом происходят выплаты пенсий проживающим в РФ людям, которые имеют право на пенсию от эстонского государства.