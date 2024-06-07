Утиное ралли состоится в Кадриорге в 11-й раз

Утиное ралли состоится в 11-й раз и установит рекорд участия: собирать деньги для поддержки больных раком детей и их родителей помогут 20 000 пластмассовых утят.

Главным призом ралли для владельца уточки, которая приплыла быстрее остальных, является подарочная карта Estravel на сумму 1000 евро, благодаря которой победитель сможет сам решить, куда и когда поехать.

Следить за Утиным ралли можно в прямой трансляции на телеканале ETV с 18:45.

Утиное ралли - это благотворительное мероприятие, организованное Эстонским Союзом родителей детей, больных раком (EVLVL) в 2014 году. Это ралли ванных уточек, цель которого - повысить осведомленность о положении детей с раком и их семей, а также призвать предприятия и отдельных лиц внести свой вклад в оказании им помощи.