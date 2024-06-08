«Будем ждать, пока кого-то задавят?»: пенсионер возмущен парковкой на тротуаре у школы

«В силу пенсионного возраста и по состоянию здоровья мне часто приходится бывать в Ляэне-Таллиннской центральной больнице. И каждый раз на обратном пути домой я наблюдаю опасные ситуации, возникающие у автобусной остановки, расположенной рядом со школой», - поделился своими переживаниями читатель Rus.Postimees Григорий.