«В силу пенсионного возраста и по состоянию здоровья мне часто приходится бывать в Ляэне-Таллиннской центральной больнице. И каждый раз на обратном пути домой я наблюдаю опасные ситуации, возникающие у автобусной остановки, расположенной рядом со школой», - поделился своими переживаниями читатель Rus.Postimees Григорий.
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«Будем ждать, пока кого-то задавят?»: пенсионер возмущен парковкой на тротуаре у школы
По его словам, рядом с автобусной остановкой «Хумала», располагающейся вплотную к зданию школы (гимназия Мустйыэ - прим.), машины постоянно паркуются на тротуаре, подвергая опасности не только школьников, но и многочисленных пациентов больницы, которые после приема у врача возвращаются домой.