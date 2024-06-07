Суд признал легендарного эстонского марафонца виновным. Читайте приговор

При этом суд взыскал с Эстонской Республики 400 евро в пользу Лоскутова за моральный вред, причиненный в ходе производства за незаконное применение наручников. Но Лоскутов должен оплатить процессуальные издержки в размере 2823,01 евро.

Павла Лоскутова обвиняют в том, что в апреле прошлого года в Валга он ударил 64-летнего знакомого. Согласно обвинительному заключению, жена потерпевшего просила Лоскутова прекратить избиение, однако обвиняемый продолжал нападать на потерпевшего и неоднократно наносил мужчине удары по лицу и голове, причиняя боль и причиняя вред его здоровью.

В законную силу решение уездного суда не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В 2002 году на Парижском марафоне Павел Лоскутов установил рекорд Эстонии в беге на 42 км 195 м - 2 часа 8 минут и 53 секунды, завоевав серебряную медаль. В том же году он занял второе место на чемпионате Европы по легкой атлетике.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Айнар Койк прокомментировал решение суда:

В интересах всех нас сделать так, чтобы пребывание в общественных местах было максимально безопасным. Любое насилие на улице существенно подрывает это чувство безопасности.

Суд согласился с позицией обвинения в том, что Павел Лоскутов совершил правонарушение, нанеся несколько ударов кулаком по лицу и голове знакомому человеку. Суд установил, что в реальном лишении свободы нет необходимости, поскольку Лоскутов ранее не наказывался.

По мнению прокуратуры, преступление было тяжким - поскольку Павел Лоскутов нанес потерпевшему удар не один раз, а многократно, что причинило боль и нанесло вред здоровью потерпевшего. Насилие в общественном месте, безусловно, влияет на чувство безопасности сообщества. Поэтому, по мнению прокуратуры, необходимо дать понять обвиняемому, что его поступок серьезен.

Суд приговорил Лоскутова к шести месяцам лишения свободы условно. Прокуратура изучит решение, а затем решит, стоит ли его оспаривать и в какой степени.