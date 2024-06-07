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ФОТО В Ляэне-Вирумаа пожар уничтожил грузовик

Кевин Вольтер
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Кабина грузовика полностью уничтожена.
Кабина грузовика полностью уничтожена. Фото: Kunda Päästekomamando

В четверг около 21:00 из поселка Винни в Ляэне-Вирумаа спасателям поступил тревожный звонок.

По словам Virumaa Teataja, промышленного здания на окраине поселка шел дым и сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место спасатели открыли двери здания и обнаружили, что внутри горит грузовик, предназначенный для перевозки муки.

Спасатели сразу же приступили к тушению пожара, поскольку стоявший рядом грузовик также был в опасности.

Кабина горящего автомобиля была полностью уничтожена, но быстрые действия спасателей помогли не допустить дальнейшего распространения огня. В результате пожара никто не пострадал.

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