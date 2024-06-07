ФОТО В Ляэне-Вирумаа пожар уничтожил грузовик

По словам Virumaa Teataja, промышленного здания на окраине поселка шел дым и сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место спасатели открыли двери здания и обнаружили, что внутри горит грузовик, предназначенный для перевозки муки.

Спасатели сразу же приступили к тушению пожара, поскольку стоявший рядом грузовик также был в опасности.

Кабина горящего автомобиля была полностью уничтожена, но быстрые действия спасателей помогли не допустить дальнейшего распространения огня. В результате пожара никто не пострадал.