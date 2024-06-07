Каждый выпуск подкаста «Мягко говоря» ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская поднимают очередной вопрос, связанный с темой феминизма в эстонском обществе. Гостьей шестого эпизода стала Яна Суханова, персональный тренер из Таллинна.
Фитнес-тренер Яна Суханова: клиентки могут быть стройнее меня, но всегда найдут, к чему придраться в своем теле
Несмотря на то, что многие сейчас выбирают медикаментозные методы похудения и хирургическое вмешательство, занятия спортом и активный образ жизни также находятся на пике популярности: в Таллинне почти каждый вечер можно увидеть огромное количество бегунов и велосипедистов, а спортивные залы в любой части города никогда не бывают полностью пустыми.
Анита: У тебя в соцсетях написано о бережном подходе к тренировкам и питанию. Как ты пришла к такому формату? Почему это не про «усердную работу и идеальное тело за месяц»? Почему акцент именно на бережности?
Яна: Для меня бережный подход - это про уважение к своему телу, про умеренность. Мне кажется, именно такой подход работает в долгосрочной перспективе, если ты хочешь всегда хорошо выглядеть и всегда хорошо себя чувствовать. Если тебе нужно резко сбросить вес, это возможно сделать с помощью строгих ограничений, но в итоге вес скорее всего вернется. На собственном опыте и на опыте своих клиентов я осознала, что жесткие ограничения скорее не работают. Если человек никогда не занимался спортом, ему следует начинать менять что-то в своей жизни постепенно: не стоит, проснувшись в один день, сразу решать заниматься шесть раз в неделю - это плохая идея.
Ева: С какими запросами к тебе приходят клиенты?
Яна: Приходят и для поддержания здоровья, и с желанием подкачаться, похудеть. Некоторые приходят уже с какими-то проблемами: больной спиной, низким уровнем энергии, общим плохим самочувствием. Это все можно поправить с помощью регулярного движения и тренировок.
Анита: Исходя из твоего опыта, много ли девушек переживают из-за фигуры?
Яна: Это 99,99 процента всех девушек, которых я знаю. Они всегда найдут к чему придраться. И моя миссия заставить их почувствовать себя немного лучше.
Также в этом выпуске:
Как выработать привычку ходить в зал?
Обязательно ли всегда питаться исключительно здоровой пищей, чтобы оставаться в форме?
- Насколько востребована профессия тренера?
- Менсплейнинг (объяснение чего-либо мужчиной снисходительным, самоуверенным и часто неточным или чрезмерно упрощенным образом) в тренажерном зале - частое явление?
Подкаст «Мягко говоря»
Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).
Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные темы, затрачивающиеся в подкасте, будут преподноситься так, чтобы вызвать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.
Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте музыкальной дорожки под названием Coffee for dinner.