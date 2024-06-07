Фитнес-тренер Яна Суханова: клиентки могут быть стройнее меня, но всегда найдут, к чему придраться в своем теле

Яна : Это 99,99 процента всех девушек, которых я знаю. Они всегда найдут к чему придраться. И моя миссия заставить их почувствовать себя немного лучше.

Подкаст «Мягко говоря»

Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).

Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные темы, затрачивающиеся в подкасте, будут преподноситься так, чтобы вызвать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.

Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.