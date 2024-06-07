В Таллинне посещение детьми врачей останется бесплатным

По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, маленькие пациенты в Таллинне по-прежнему не будут платить за визит к специалисту.

«Принцип, согласно которому таллиннские дети не должны платить за посещение городских больниц, действует с 2020 года и будет действовать впредь», - подтвердил вице-мэр и добавил, что изменение, которое вступит в силу 1 июля, касается смены источника финансирования платы за визит.

С 1 июля изменится источник финансирования платы за визит для детей в таллиннских больницах. До сих пор город Таллинн возмещал больницам расходы из городского бюджета, теперь же больницы будут покрывать эти расходы самостоятельно.

По словам Казе, советы больниц достигли договоренности с правлениями о том, что в дальнейшем городские больницы не будут применять право взимать плату за визит к детским врачам-специалистам. Согласно Закону о медицинском страховании, взимание платы за визит является правом, но не обязанностью медицинского учреждения. От платы за визит освобождены дети в возрасте до двух лет.