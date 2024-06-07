Согласно статистике Департамента транспорта, в прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 1730 дорожно-транспортных происшествий. Чтобы получить компенсацию за ущерб, важно правильно оформлять даже мелкие ДТП.
ПАМЯТКА ⟩ По пунктам: что делать, если вы попали в ДТП?
Руководитель отдела продуктов LHV Kindlustus Альвер Кивирюйт рассказывает о принципиально важных моментах, которые важно иметь в виду, если вы попали в аварию.
1. Убедитесь в безопасности - своей и других людей
В первую очередь, прежде чем фиксировать обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, необходимо обеспечить безопасность всех участников происшествия. Если в ДТП кто-то пострадал, возник пожар или существует опасность загрязнения окружающей среды, позвоните в Центр тревоги по номеру 112. При наезде на дикое животное сообщите о том, что оно погибло или пострадало, в Центр тревоги по номеру 112 или в Департамент окружающей среды по круглосуточному номеру 1247.
2. Если никто не пострадал и виновник известен, то ДТП можно зафиксировать самостоятельно
Если в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших и определен виновник, то ДТП можно зафиксировать на сайте Эстонского фонда дорожного страхования. Если нет возможности сообщить об аварии в электронном виде, заполните бланк извещения о ДТП. Такие бланки имеются на крупных заправках, хотя на всякий случай его полезно иметь и в машине. Если бланка нет, изложите обстоятельства аварии на бумаге - опишите подробности происшествия, указав имена и фамилии участников, их контакты, данные автомобиля (-ей), место и виновника происшествия. Не забывайте, что всю информацию участники инцидента должны заверить своими подписями. Также важно сделать как можно больше фото места ДТП и транспортных средств. В случае, если вы являетесь потерпевшей стороной, то вашего поставщика страхования каско извещать не нужно - ущерб будет возмещен в рамках договора дорожного страхования автомобиля виновника ДТП.
3. Если вы причинили ущерб, известите поставщика услуг дорожного страхования и страхования каско
Если вы причинили ущерб, его возмещением будет заниматься ваш поставщик услуги дорожного страхования. Если в аварии пострадала и ваша машина, и у вас есть каско, то решать вопрос с этими повреждениями будет фирма, с которой заключен договор страхования каско. Если помощь нужна немедленно, то позвоните на номер дорожной помощи вашего страховщика. Если срочная помощь не требуется, то известить о ДТП поставщика услуги страхования нужно при первой возможности - обычно это можно сделать на сайте фирмы или по контактам, указанным в договоре.
4. Если кто-то пострадал или не удается договориться о виновнике, вызывайте полицию
Если в результате ДТП пострадал человек или был нанесен ущерб третьей стороне, незамедлительно сообщите в полицию. В случае, если стороны не могут договориться о том, кто виноват в ДТП, также нужно вызывать полицию. Наличие договора о дорожном страховании в Эстонии обязательно, и его отсутствие не освобождает виновного в аварии водителя от ответственности. Если выяснится, что ДТП произошло по вине водителя незастрахованного автомобиля, то расходы по ремонту возместит Эстонский фонд дорожного страхования, а затем соответствующая сумма будет взыскана с виновника.
5. Если ДТП произошло с участием только одного автомобиля, то сообщите об этом своему поставщику услуги страхования каско
Если пострадала только ваша машина и других сторон ДТП нет, об ущербе нужно поставить в известность своего поставщика услуги страхования каско. Чем больше информации вы предоставите, тем легче и быстрее пройдет рассмотрение ущерба. Если вы не уверены в том, как действовать после аварии, то обратитесь к своему страховщику или позвоните по номеру экстренной помощи 112.