ПАМЯТКА По пунктам: что делать, если вы попали в ДТП?

3. Если вы причинили ущерб, известите поставщика услуг дорожного страхования и страхования каско

Если вы причинили ущерб, его возмещением будет заниматься ваш поставщик услуги дорожного страхования. Если в аварии пострадала и ваша машина, и у вас есть каско, то решать вопрос с этими повреждениями будет фирма, с которой заключен договор страхования каско. Если помощь нужна немедленно, то позвоните на номер дорожной помощи вашего страховщика. Если срочная помощь не требуется, то известить о ДТП поставщика услуги страхования нужно при первой возможности - обычно это можно сделать на сайте фирмы или по контактам, указанным в договоре.

4. Если кто-то пострадал или не удается договориться о виновнике, вызывайте полицию

Если в результате ДТП пострадал человек или был нанесен ущерб третьей стороне, незамедлительно сообщите в полицию. В случае, если стороны не могут договориться о том, кто виноват в ДТП, также нужно вызывать полицию. Наличие договора о дорожном страховании в Эстонии обязательно, и его отсутствие не освобождает виновного в аварии водителя от ответственности. Если выяснится, что ДТП произошло по вине водителя незастрахованного автомобиля, то расходы по ремонту возместит Эстонский фонд дорожного страхования, а затем соответствующая сумма будет взыскана с виновника.

5. Если ДТП произошло с участием только одного автомобиля, то сообщите об этом своему поставщику услуги страхования каско

Если пострадала только ваша машина и других сторон ДТП нет, об ущербе нужно поставить в известность своего поставщика услуги страхования каско. Чем больше информации вы предоставите, тем легче и быстрее пройдет рассмотрение ущерба. Если вы не уверены в том, как действовать после аварии, то обратитесь к своему страховщику или позвоните по номеру экстренной помощи 112.