Рост цен замедляется

В мае продукты питания снова значительно подорожали по сравнению с предыдущим месяцем. Сезон свежих ягод начался в этом году раньше из-за теплой погоды. Из крупных товарных групп больше всего подорожали сладости. Цена на шоколад выросла, так как низкий урожай в Западной Африке утроил цену на какао-бобы. С декабря прошлого года цены на продовольственные товары в Эстонии выросли на четыре процента. В Эстонии продукты питания подорожали больше, чем у соседей, также из-за изменений в налогообложении.

Цены на транспорт снизились по сравнению с апрелем. Авиабилеты подешевели из-за окончания школьных каникул. На цены на моторное топливо повлияло падение цен на нефть. Беспокойства по поводу экономики Китая и ослабление ограничений на производство ОПЕК привели к небольшому снижению мировых цен на нефть. Это также уменьшило цены на топливо на эстонских заправках, несмотря на повышение акциза на дизельное топливо.

Начало пикового туристического сезона повысило цены на проживание и питание. В Эстонии цены на проживание за последние пять лет выросли значительно меньше, чем во многих других европейских странах. Количество иностранных туристов по-прежнему на четверть меньше, чем в 2019 году. Привлекательность Эстонии как туристического направления снизилась из-за войны и значительно возросшего уровня цен.

В ближайшие месяцы темпы роста цен будут умеренными. В этом году, по прогнозу Swedbank, цены вырастут на 3,5 процента. Половина роста цен будет связана с изменением НСО и акцизах.

Замедление роста цен увеличивает покупательскую способность потребителей и повышает уверенность домохозяйств. Средняя чистая зарплата клиентов Swedbank за последние месяцы выросла на 6-7 процентов по сравнению с прошлым годом. Экономическая уверенность домохозяйств постепенно улучшается. Страхи, связанные как с ростом цен, так и с потерей работы, уменьшились.