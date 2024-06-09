Этой зимой в Сууре-Ляхтру собака нашла тело новорожденного. Вскоре была установлена личность матери малыша, и поскольку она находилась за границей, в Марокко, был выдан ордер на ее арест. Там ее и поместили под стражу.
Для подписчиков
«Меня тут убьют»: жительница Эстонии, находящаяся в марокканской тюрьме, вышла на связь с родителями
К настоящему времени 30-летняя эстонка уже более двух месяцев находится в зловещей марокканской тюрьме Тифлет. Уроженка Сууре-Ляхтру утверждает, что в тюрьме ее избивают и заставляют подписывать документы на арабском и французском языках, которыми она не владеет.