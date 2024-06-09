«Меня тут убьют»: жительница Эстонии, находящаяся в марокканской тюрьме, вышла на связь с родителями

К настоящему времени 30-летняя эстонка уже более двух месяцев находится в зловещей марокканской тюрьме Тифлет. Уроженка Сууре-Ляхтру утверждает, что в тюрьме ее избивают и заставляют подписывать документы на арабском и французском языках, которыми она не владеет.

Родители до сих пор не верят в то, что их дочь отказалась от собственного ребенка и поступила с ним так жестоко. Им известно лишь то, что для теста ДНК из расчески были взяты волосы дочери, но поскольку ничто не указывало на ее беременность, мать и отец до сих пор не знают, кого зимой в поле нашла собака.