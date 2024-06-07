В квартире случился пожар из-за неосторожного обращения с огнем

По сообщению Идаского спасательного центра, возгорание началось после шести часов утра на диване и быстро распространилось на одеяло. К счастью, жилец квартиры смог самостоятельно потушить огонь и вынести горящие предметы на улицу еще до прибытия пожарных. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Выяснилось, что в квартире имелся дымовой датчик, однако он не сработал. Спасатели напоминают всем о важности правильной установки датчиков дыма, которые могут спасти жизнь при возникновении пожара.

В последние годы в Ида-Вирумаа большинство смертельных случаев при пожарах в жилых домах было связано с неосторожным курением. В текущем году в уезде при пожарах погибли уже пять человек, из которых трое стали жертвами неосторожного обращения с сигаретами.