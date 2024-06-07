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В квартире случился пожар из-за неосторожного обращения с огнем

Северное побережье
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Пожарные спасатели работают в горящей и задымленной квартире. Фото сделано во время учений и носит иллюстративный характер.
Пожарные спасатели работают в горящей и задымленной квартире. Фото сделано во время учений и носит иллюстративный характер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Ранним утром 7 июня в Кохтла-Ярве произошел пожар в многоквартирном доме на бульваре Тооме, пишет «Северное побережье».

По сообщению Идаского спасательного центра, возгорание началось после шести часов утра на диване и быстро распространилось на одеяло. К счастью, жилец квартиры смог самостоятельно потушить огонь и вынести горящие предметы на улицу еще до прибытия пожарных. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Выяснилось, что в квартире имелся дымовой датчик, однако он не сработал. Спасатели напоминают всем о важности правильной установки датчиков дыма, которые могут спасти жизнь при возникновении пожара.

В последние годы в Ида-Вирумаа большинство смертельных случаев при пожарах в жилых домах было связано с неосторожным курением. В текущем году в уезде при пожарах погибли уже пять человек, из которых трое стали жертвами неосторожного обращения с сигаретами.

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