Мадис Мюллер, член Совета Европейского центрального банка и президент Банка Эстонии, пишет в блоге, что Совет ЕЦБ вчера решил снизить процентные ставки на 0,25 процента, потому что сейчас существует более сильная уверенность в том, что рост цен в еврозоне замедляется.
Банк Эстонии: нет оснований ожидать внезапного падения Euribor
Хотя рост цен в последние кварталы замедлился и перспективы продолжения этой тенденции улучшились, к сожалению, пока нельзя сказать, что проблемы, вызванные быстрым ростом цен, уже остались в прошлом, поэтому необходимо проявлять осторожность при планировании следующие возможные решения по процентной ставке. Будущие решения по процентным ставкам зависят от перспектив экономики еврозоны и, прежде всего, от роста цен в ближайшие месяцы и кварталы.
После десяти последовательных повышений ставок ЕЦБ в течение последних девяти месяцев удерживал процентные ставки на высоком уровне. Более твердая, чем прежде, уверенность в том, что рост цен в еврозоне продолжит замедляться, позволила вчера на заседании Совета управляющих принять решение о снижении процентных ставок на 0,25 %. Пока еще слишком рано предсказывать будущие решения по процентным ставкам, поскольку они будут зависеть от перспектив развития экономики еврозоны, и в частности роста цен, в ближайшие месяцы и кварталы.
Проблемы с инфляцией еще не решены
В еврозоне рост цен имеет тенденцию к снижению, достигнув, по последним данным, 2,6 процента. В сентябре прошлого года, когда Совет Европейского центрального банка в последний раз повысил процентные ставки, фоном решения послужил рост цен, превышавший 5%, и перспектива того, что они не упадут ниже 3% даже к концу года. 2024. К настоящему времени ситуация изменилась. Согласно последнему прогнозу Европейского центрального банка, инфляция в еврозоне в этом году составит в среднем около 2,5%. Это уже довольно близко к целевому показателю в 2%.
Хотя рост цен в последние кварталы замедлился и перспективы продолжения этой тенденции улучшились, к сожалению, пока нельзя сказать, что проблемы, вызванные быстрым ростом цен, остались в прошлом. Майские данные о масштабах и деталях повышения цен, а также последний экономический прогноз Европейского центрального банка указывают на необходимость быть осторожными при планировании следующих возможных решений по процентной ставке. В мае инфляция в еврозоне ускорилась на 0,2% по сравнению с апрелем, а показатели базовой инфляции без учета цен на энергоносители и продукты питания, а также роста цен на услуги также оказались выше ожиданий.
Согласно последнему экономическому прогнозу Европейского центрального банка, рост цен в еврозоне в этом году будет на 0,2% быстрее, чем ожидалось три месяца назад. С другой стороны, очевидно, что даже после решения, принятого на этой неделе, процентные ставки будут достаточно высокими, чтобы еще больше замедлить рост кредитования, общую экономическую активность и повышательное давление на цены. Таким образом, у центрального банка была возможность предложить некоторую помощь.
Решения, изменяющие процентные ставки денежно-кредитной политики Центрального банка, обычно прямо отражаются в процентных ставках Euribor, которые являются основой большинства кредитных договоров, используемых в Эстонии. На наших заемщиков больше всего влияет 6-месячный Euribor, то есть процентная ставка, по которой коммерческие банки кредитуют друг друга на шесть месяцев.
Поскольку для одного банка это является безрисковой альтернативой размещения денег в центральном банке, шестимесячная ставка Euribor отражает средние ожидания банков относительно того, как центральный банк может изменить свои процентные ставки в течение следующих шести месяцев.
Решение ЕЦБ о снижении процентных ставок на этот раз соответствовало ожиданиям, которые до сих пор высказывали члены Совета управляющих, и, таким образом, было «заложено» в ставку Euribor, которая уже снижалась в последние месяцы.
Таким образом, после вчерашнего решения нет оснований ожидать внезапного дальнейшего снижения процентной ставки Euribor. Будущее уже зависит от ожиданий финансовых рынков относительно того, как центральный банк может изменить процентные ставки в ближайшие шесть месяцев. Решения Совета Европейского центрального банка всегда основываются на том, насколько твердо рост цен в еврозоне приближается к целевым двум процентам.
Экономика переходит к росту
В последние месяцы появились более явные признаки постепенного восстановления экономики еврозоны и более уверенного возвращения на путь роста. Экономический рост в первом квартале оказался немного лучше, чем ожидалось, экономика услуг в целом уже довольно сильна, а отрасль, которая до сих пор находилась в спаде, смотрит на ближайшее будущее более оптимистично, чем раньше.
Безработица находится на рекордно низком уровне, а занятость растет вместе с доходами населения. В то же время домохозяйства довольно осторожно увеличивают свои расходы и вместо этого увеличивают сбережения по мере увеличения своих доходов.
Конечно, развитие эстонской экономики тесно связано с экономикой других европейских стран, а также с нашими экспортными рынками. Таким образом, постепенно улучшающиеся экономические перспективы в остальной Европе вселяют уверенность в том, что экономика Эстонии сможет, наконец, вернуться к росту во второй половине года.
Для нас снижение процентных ставок также приносит большее облегчение, чем в среднем, поскольку в Эстонии принято заключать кредитные договоры с плавающей процентной ставкой, а 6-месячная ставка Euribor уже снизилась до 3,75 процента с 4,1 процента прошлой осенью.