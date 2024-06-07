Банк Эстонии: нет оснований ожидать внезапного падения Euribor

Решение ЕЦБ о снижении процентных ставок на этот раз соответствовало ожиданиям, которые до сих пор высказывали члены Совета управляющих, и, таким образом, было «заложено» в ставку Euribor, которая уже снижалась в последние месяцы.

Таким образом, после вчерашнего решения нет оснований ожидать внезапного дальнейшего снижения процентной ставки Euribor. Будущее уже зависит от ожиданий финансовых рынков относительно того, как центральный банк может изменить процентные ставки в ближайшие шесть месяцев. Решения Совета Европейского центрального банка всегда основываются на том, насколько твердо рост цен в еврозоне приближается к целевым двум процентам.

Экономика переходит к росту

В последние месяцы появились более явные признаки постепенного восстановления экономики еврозоны и более уверенного возвращения на путь роста. Экономический рост в первом квартале оказался немного лучше, чем ожидалось, экономика услуг в целом уже довольно сильна, а отрасль, которая до сих пор находилась в спаде, смотрит на ближайшее будущее более оптимистично, чем раньше.

Безработица находится на рекордно низком уровне, а занятость растет вместе с доходами населения. В то же время домохозяйства довольно осторожно увеличивают свои расходы и вместо этого увеличивают сбережения по мере увеличения своих доходов.

Конечно, развитие эстонской экономики тесно связано с экономикой других европейских стран, а также с нашими экспортными рынками. Таким образом, постепенно улучшающиеся экономические перспективы в остальной Европе вселяют уверенность в том, что экономика Эстонии сможет, наконец, вернуться к росту во второй половине года.

Для нас снижение процентных ставок также приносит большее облегчение, чем в среднем, поскольку в Эстонии принято заключать кредитные договоры с плавающей процентной ставкой, а 6-месячная ставка Euribor уже снизилась до 3,75 процента с 4,1 процента прошлой осенью.