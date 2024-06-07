Удаленка и хорошая зарплата только на словах: жителей Эстонии предупреждают о сомнительном объявлении о работе

Поиск работы в интернете может обернуться большим разочарованием: под видом работодателя мошенники охотятся за вашими личными данными и деньгами.

Для обмана жителей Эстонии преступники теперь используют тяжелое экономическое положение в стране и безработицу. Так, в Эстонии в соцсетях стали распространяться заманчивые объявления с предложениями работы: будущим сотрудникам обещают хорошую зарплату, но при этом от них не требуется ни опыта работы, ни соответствующего образования.