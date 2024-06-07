Госсуд отклонил жалобу Партии правых по поводу конституционного надзора

В вынесенном в пятницу решении Государственный суд подчеркнул, что индивидуальная жалоба относительно конституционного надзора не принимается к рассмотрению в ситуации, когда у заявителя есть другие варианты защиты своих прав, но он хочет быстрее получить результат.

Во вторник, 28 мая, Партия правых обратилась в Госсуд с просьбой признать неконституционным отсутствие правовых норм, которые эффективно предотвращали бы использование запрещенных пожертвований для финансирования избирательной кампании в Европарламент.

По мнению партии, использование в избирательной кампании денег из запрещенного источника дает конкурентам несправедливое преимущество.

Однако судебная коллегия Государственного суда по конституционному надзору постановила, что жалоба является неприемлемой, поскольку у заявителя была и есть возможность защиты от предполагаемых правонарушений другими способами, например, обратившись в Комиссию по надзору за финансированием партий (ERJK), сообщила пресс-служба суда.

Политическая партия также считает, что Комиссия по надзору за финансированием партий была пассивна в осуществлении надзора.

Суд отметил, что, хотя закон не устанавливает конкретных требований к предвыборной рекламе, нельзя сделать вывод о том, что не существует ни одного административного органа для надзора за нарушениями, вызванными незаконной предвыборной рекламой. В частности, Закон об охране правопорядка предусматривает, что если устранение нарушений общественного порядка не входит в компетенцию какого-либо другого правоохранительного органа, то это входит в компетенцию полиции.

Заявитель мог оспорить бездействие или неэффективные действия надзорных органов, подав жалобу в административный суд. Тот факт, что до выборов оставалось мало времени, не мог помешать заявителю обратиться в надзорные органы и административный суд, поскольку предполагаемая незаконная ситуация с финансированием избирательной кампании некоторых кандидатов была известна общественности, а значит, и заявителю, еще до начала выборов, указал Госсуд.