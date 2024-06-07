Эксперт: цены стабилизировались, и покупатели жилья возвращаются на рынок

«Если в январе, в традиционно низкий сезон, объем жилищных кредитов оставался ниже 100 миллионов евро, то в феврале-марте активность заемщиков постепенно возрастала. Учитывая статистику за апрель и конец прошлого года, мы вернулись к уровню 2021 года, когда ежемесячный оборот жилищных кредитов составлял около 150-160 миллионов евро, – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане. – Это примерно на одну пятую меньше по сравнению с пиковыми месяцами ралли недвижимости в 2022 и 2023 годах, так что можно сказать, что, по крайней мере, по состоянию на апрель мы вернулись к норме».

По словам Танеля Ребане, объем выданных в апреле кредитов на покупку жилья четко отражает стремление жителей Эстонии приобрести собственное жилье – будь то переезд из арендованного жилья в собственное или, при необходимости, покупка нового и более просторного жилья.

«Недавнее исследование общественного мнения Norstat, проведенное по заказу Luminor, также показало, что покупка нового или ремонт имеющегося жилья волнует довольно значительную часть населения. На вопрос о том, что вас не устраивает в вашем нынешнем доме, 37% ответили, что хотели бы либо купить новое жилье, либо отремонтировать имеющееся. Почти треть (31%) в свою очередь указали на потребность в более просторном жилье», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.

По словам Ребане, в последние месяцы рынок недвижимости явно успокоился, и хотя цены значительно не снизились, они стабилизировались. В результате недвижимость стала несколько более привлекательной для покупателей.

«Несмотря на стабилизацию, уровень цен на недвижимость все-таки очень высок, особенно в Таллинне. Например, на среднюю зарплату можно купить относительно небольшую квартиру. Но все же жители Эстонии предпочитают иметь собственное жилье, если это возможно, и скорее согласятся на меньшую площадь, чтобы например в будущем, обменять ее на более просторную», – добавил Танель Ребане.