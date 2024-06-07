Крупнейший пожар на свалке Уйкала: тушение продолжалось круглосуточно на протяжении недели

К тушению были привлечены профессиональные и добровольные спасательные команды из Ида- и Ляэне-Вирумаа, а также спасатели из команды Рапла.

В течение двух дней для тушения использовался вертолет авиаотряда Департамента полиции и погранохраны. Активные работы по тушению продолжались 156 часов, после чего на завершение тушения потребовалось еще 52 часа.

После завершения активных работ по тушению спасатели трижды выезжали на место для ликвидации новых очагов возгорания. В последний раз, 3 июня, со свалки поднимался пар, но угрозы возгорания не было.

Пожар на свалке Уйкала. Фото: Päästeamet

Для тушения использовали 1500 литров пены и примерно 15 000 тонн воды. Воду для тушения брали из двух близлежащих водоемов - реки Пюхайыги и ручья Мягара, вертолет использовал морскую воду. Для поддержания уровня воды пришлось очищать реки от бобровых плотин и перекрывать отток воды.

«Большая часть ресурсов спасательного центра несколько дней подряд была занята тушением пожара. Для нас это была чрезвычайно ресурсозатратная операция, для координации которой был создан штаб. Задачей штаба было разработка тактики тушения, организация логистики инцидента, обеспечение спасателей необходимой водой для тушения, техникой, оборудованием, питьевой водой и питанием. Также привлекались партнеры и добровольцы. Совместно с партнерами поддерживалась актуальная картина событий и отслеживались другие спасательные происшествия в регионе для обеспечения реагирования на них», - объяснил масштабность операции руководитель Идаского спасательного центра Янар Кярнер.