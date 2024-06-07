Работы по тушению крупного пожара, начавшегося 22 мая на свалке Уйкала в волости Тойла, Ида-Вирумаа, длились в общей сложности семь суток, и ежедневно в них участвовало 40-50 спасателей.
Крупнейший пожар на свалке Уйкала: тушение продолжалось круглосуточно на протяжении недели
К тушению были привлечены профессиональные и добровольные спасательные команды из Ида- и Ляэне-Вирумаа, а также спасатели из команды Рапла.
В течение двух дней для тушения использовался вертолет авиаотряда Департамента полиции и погранохраны. Активные работы по тушению продолжались 156 часов, после чего на завершение тушения потребовалось еще 52 часа.
После завершения активных работ по тушению спасатели трижды выезжали на место для ликвидации новых очагов возгорания. В последний раз, 3 июня, со свалки поднимался пар, но угрозы возгорания не было.
Для тушения использовали 1500 литров пены и примерно 15 000 тонн воды. Воду для тушения брали из двух близлежащих водоемов - реки Пюхайыги и ручья Мягара, вертолет использовал морскую воду. Для поддержания уровня воды пришлось очищать реки от бобровых плотин и перекрывать отток воды.
«Большая часть ресурсов спасательного центра несколько дней подряд была занята тушением пожара. Для нас это была чрезвычайно ресурсозатратная операция, для координации которой был создан штаб. Задачей штаба было разработка тактики тушения, организация логистики инцидента, обеспечение спасателей необходимой водой для тушения, техникой, оборудованием, питьевой водой и питанием. Также привлекались партнеры и добровольцы. Совместно с партнерами поддерживалась актуальная картина событий и отслеживались другие спасательные происшествия в регионе для обеспечения реагирования на них», - объяснил масштабность операции руководитель Идаского спасательного центра Янар Кярнер.
Он отметил, что для обеспечения спасательных возможностей в Нарве и Йыхви была укомплектована резервная техника из свободных смен, и в один из дней спасатели команды Нымме были переведены в Раквере на дежурство. «Ни один вызов не остался в очереди или без внимания из-за этого пожара», - подчеркнул Кярнер.
Из-за повышенного загрязнения воздуха вечером 22 мая жителям районов Ярве и Кукрусе города Кохтла-Ярве и окрестностей было отправлено SMS-уведомление о безопасности EE-ALARM с просьбой закрыть двери и окна, выключить вентиляцию и избегать выхода на улицу. На следующий день в 6:40 было отправлено последнее сообщение, что опасность сильного загрязнения воздуха миновала. Всего уведомление получили 12 825 человек.
Спасателям пришлось работать в сложных условиях: неровная поверхность, токсичный дым, жара, работа на высоте, опасность провалов, оползней и обрушений, работа под прямыми солнечными лучами. Во время тушения пожара на свалке Уйкала четыре спасателя получили травмы или нуждались в медицинской помощи (мышечная травма, ожог, отравление угарным газом, падение).
«На первый взгляд может показаться, что пожар на свалке - это простой вызов, но на самом деле для спасателей это была очень сложная и трудная операция. Это касалось как физической, так и психической выносливости. Дни, проведенные в токсичной, зловонной и жаркой среде, протягивание шлангов и полное промывание каждого сантиметра свалки в защитной экипировке потребовали от спасателей большой устойчивости к стрессу и физической выносливости, а также мудрости и постоянной осторожности, чтобы избежать травм и перегрузок. Я высоко оцениваю вклад всех сотрудников, партнеров и добровольцев, участвовавших в тушении пожара», - добавил Янар Кярнер.
1 июня компания, управляющая свалкой, взяла на себя контроль над участком пожара на свалке и тушение выкопанного мусора. Для этого она установила на месте насосы и шланги. Спасательный департамент до 3 июня контролировал зону пожара с помощью дронов и тепловизоров. На сегодняшний день свалка остается горячей, и при перемещении мусорных куч экскаваторами они снова загораются.
Департамент проверит пожарную безопасность зданий на территории свалки в июле. В ближайшее время на встрече с представителями компании и Департаментом окружающей среды будут уточнены действия компании по предотвращению пожаров, разрешению текущей ситуации и организации управления отходами в период приостановки приема отходов.
Причины пожара на свалке еще расследуются, но первичное расследование показало, что мусор загорелся глубоко внутри кучи, то есть самовоспламенился, и можно исключить действия людей и техники.
Пожар на свалке Уйкала вспыхнул 22 мая в 19:21. Активные работы по тушению продолжались круглосуточно до 29 мая. Горела большая площадь полигона, площадь пожара составила около 4,2 га, высота горы достигала до 30 метров, и рядом горела меньшая гора площадью 200 квадратных метров.
В результате пожара был уничтожен один ангар. К 24 мая удалось сократить площадь пожара до 1,5 га. К этому времени количество дыма значительно уменьшилось, поверхностного активного горения не было, пожар переместился вглубь мусорной кучи, и экскаваторы помогали в тушении. К 1 июня Спасательный департамент забрал свое оборудование с места пожара.
Последние крупные пожары на свалке Уйкала происходили в июне 2020 года и в августе 2021 года, когда горела площадь до 500 квадратных метров.