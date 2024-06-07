Пт, 7.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТОНОВОСТЬ На стене дома в приграничной зоне появилось четкое послание для премьер-министра Каллас

Арвед Брейдакс
Copy
Фото: Arved Breidaks

На одном из домов, расположенных вдоль дороги, проходящей через деревню Обиница и ведущей к пограничному пункту Койдула, появилось послание с призывом закрыть эстонско-российскую границу. Это помогло бы положить конец поддержке российской экономики через торговлю.

Трехстрочное сообщение, написанное неизвестным автором, включает в себя изображение грузовика напротив танка с надписью на русском языке: «Хватит кормит Рутина!» (видимо, автор имел в виду «Хватит кормить Путина!» - прим. пер.).

Последние три слова послания адресованы непосредственно премьер-министру Кае Каллас: «Kallas piir kinni» (эст. «Каллас, закрой границу» - прим. пер.).

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх