На одном из домов, расположенных вдоль дороги, проходящей через деревню Обиница и ведущей к пограничному пункту Койдула, появилось послание с призывом закрыть эстонско-российскую границу. Это помогло бы положить конец поддержке российской экономики через торговлю.
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ На стене дома в приграничной зоне появилось четкое послание для премьер-министра Каллас
Трехстрочное сообщение, написанное неизвестным автором, включает в себя изображение грузовика напротив танка с надписью на русском языке: «Хватит кормит Рутина!» (видимо, автор имел в виду «Хватит кормить Путина!» - прим. пер.).