Украинские беженцы лишатся права на бесплатный проезд на автобусах уездных линий

Вчера Министерство регионального развития и сельского хозяйства сообщило, что на согласование был направлен проект постановления, которым устанавливаются предельные цены на автобусные билеты уездных линий, то есть максимальная цена, до которой перевозчики могут повысить стоимость билетов.

Например, постановление позволяет повысить стоимость одного билета, действующего в течение полутора часов, с нынешних 1,5 евро до десяти.

Стоимость 24-часового билета может увеличиться с нынешних 4,5 евро до 20 евро. 120-часовой билет может стоить 40 евро, а 30-дневный билет - максимум 150 евро вместо нынешних 25 евро.

ERR сообщил, что постановление регионального министра также касается права на бесплатный проезд для беженцев, установленного 8 марта 2022 года. В пояснительной записке к проекту указано, что по предложению компетентных учреждений из списка лиц, имеющих право на льготы, исключается право украинских беженцев на бесплатный проезд на уездных автобусных линиях.

Министр Пирет Хартман сказала ERR, что, поскольку украинцы имеют такие же права на получение социальных гарантий и различных субсидий, что и граждане Эстонии, то было решено, что относительно проезда в общественном транспорте к беженцам следует относиться так же, как и к своим гражданам.

«В определенные годы, это, конечно, было обосновано, чтобы покинувшие свои дома из-за войны получили у нас максимальную помощь для более быстрой адаптации к новой среде», - сказала Хартман, добавив, что этот период продолжается уже несколько лет и общество сделало все возможное, чтобы беженцы могли найти работу и жилье.