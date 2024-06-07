В четверг у торгового центра «Юлемисте» в Таллинне полиция поймала 49 водителей, превышающих скорость. Четверо из них ехали по шоссе Ярвевана со скоростью около 150 километров в час.
Разгонялись до 150 км/ч: полиция поймала 49 лихачей у места сбора автолюбителей в Таллинне
«Местом сбора автолюбителей по четвергам является парковка торгового центра "Юлемисте", поэтому большинство нарушений было зафиксировано в непосредственной близости, - сказал представитель Департамента полиции и погранохраны. - Скорость четырех нарушителей, которые ехали по шоссе Ярвевана, составляла почти 150 километров в час».
Было зафиксировано семь нарушений, при которых скорость была превышена в диапазоне от 41 до 60 километров в час, и 38 нарушений, при которых скорость была превышена в диапазоне от 21 до 40 километров в час.
Шесть водителей выпили перед тем, как сесть за руль.
Кроме того, полиция зафиксировала ряд других нарушений, начиная от отсутствия водительских прав, заканчивая шипованными шинами.