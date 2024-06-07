Молодые люди с радужными флагами устроили протест на выставке против абортов

Фонд защиты семьи и традиций (SAPTK) открыл в четверг на Ратушной площади в Тарту выставку против абортов «Жизнь до рождения», где на фотографиях изображено развитие ребенка в утробе матери. Члены SAPTK выступали с речами на выставке, когда два молодых человека с радужными флагами начали мешать выступающим и не ушли, несмотря на призывы прекратить.