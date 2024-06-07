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Молодые люди с радужными флагами устроили протест на выставке против абортов

Вейки Ояперв
, журналист
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Молодые люди с радужными флагами устроили настоящее «шоу» возле фотовыставки против абортов.
Молодые люди с радужными флагами устроили настоящее «шоу» возле фотовыставки против абортов. Фото: Kuvatõmmis videost

В четверг двое молодых людей с радужным флагом устроили настоящее «шоу» возле фотовыставки против абортов «Жизнь до рождения» на Ратушной площади в Тарту: они танцевали под цирковую музыку и мешали выступлениям организаторов выставки.

Фонд защиты семьи и традиций (SAPTK) открыл в четверг на Ратушной площади в Тарту выставку против абортов «Жизнь до рождения», где на фотографиях изображено развитие ребенка в утробе матери. Члены SAPTK выступали с речами на выставке, когда два молодых человека с радужными флагами начали мешать выступающим и не ушли, несмотря на призывы прекратить.

Один из кураторов выставки, член SAPTK Мария Мадисе, рассказала, что молодые люди с радужными флагами танцевали возле выставки под аккомпанемент цирковой музыки. «Примечательно, что наша выставка, демонстрирующая лишь красивую правду о жизни человека до рождения, оказалась настолько неприемлемой для молодых активистов ЛГБТ+», - сказала Мадисе.

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