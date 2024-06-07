В Рийгикогу изменился состав нескольких комиссий

Анти Аллас покинул конституционную комиссию и перешел в комиссию по сельской жизни, Мадис Каллас покинул финансовую комиссию и перешел в правовую комиссию, Прийт Ломп покинул комиссию по экономике и перешел в финансовую комиссию, Эдуард Одинец покинул правовую комиссию и перешел в конституционную комиссию.

Рейли Ранд покинула комиссию по иностранным делам и перешла в комиссию по экономике, Арво Аллер покинул комиссию по социальным делам и перешел в комиссию по сельской жизни, Рене Кокк покинул комиссию по делам сельского хозяйства и перешел в экономическую комиссию, Март Хельме покинул комиссию по экономике и перешел в комиссию по социальным делам, а Керт Кинго покинула правовую комиссию и перешла в комиссию по социальным делам.