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Спасательный департамент: места для ночлега не соблюдают важные требования

Ану Вийта-Неухаус
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Рейд Спасательного департамента в Tallink City hotel.
Рейд Спасательного департамента в Tallink City hotel. Фото: Eero Vabamägi

Спасательный департамент проверил пожарную безопасность местах для ночлега перед отпускным сезоном.

Консультант по пожарной безопасности бюро по надзору за пожарной безопасностью Пыхьяского спасательного центра Антс Агурайуя рассказал, что рейд вызвал у него беспокойство.

«Каждое невыполненное требование пожарной безопасности может оказаться препятствием при пожаре, из-за чего люди могут получить травмы или в худшем случае погибнуть. Были выявлены места размещения, в которых много требований оказались невыполненными, и пришлось также уведомить местные власти. Однако было приятно видеть, что есть также множество учреждений размещения, которые очень тщательно соблюдают требования», - сказал Агурайуя.

На прошлой неделе инспекторы бюро надзора за безопасностью Пыхьяского спасательного центра проверили пожарную безопасность в учреждениях размещения в Таллине и Харьюмаа. Основное внимание уделялось проходимости эвакуационных путей и работоспособности систем пожарной безопасности. Из 84 поставщиков услуг размещения только у 32 был безупречный результат. В 52 местах размещения инспекторы выявили 136 нарушений.

Недочеты были связаны прежде всего с проходимостью эвакуационных путей и выходов. Лестничные клетки, которые должны быть свободны от посторонних предметов, часто были завалены вещами, которые могли затруднить быстрый выход. В системах пожарной безопасности было выявлено больше всего недостатков в обнаружении пожара и системе оповещения (ATS), а также в системе аварийного освещения. Большинство выявленных недостатков можно устранить без больших инвестиций или перестройки.

В результате проверок было начато 11 дел об административных правонарушениях и десять административных производств. Административные производства сопровождаются предписанием Спасательного департамента, в котором указанные недостатки должны быть устранены к определенной дате.

Количество пожаров в учреждениях размещения:

В 2019 году - 12

В 2020 году - 12

В 2021 году - 13

В 2022 году - 12

В 2023 году - 3

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