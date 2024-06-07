Спасательный департамент: места для ночлега не соблюдают важные требования

Консультант по пожарной безопасности бюро по надзору за пожарной безопасностью Пыхьяского спасательного центра Антс Агурайуя рассказал, что рейд вызвал у него беспокойство.

«Каждое невыполненное требование пожарной безопасности может оказаться препятствием при пожаре, из-за чего люди могут получить травмы или в худшем случае погибнуть. Были выявлены места размещения, в которых много требований оказались невыполненными, и пришлось также уведомить местные власти. Однако было приятно видеть, что есть также множество учреждений размещения, которые очень тщательно соблюдают требования», - сказал Агурайуя.

На прошлой неделе инспекторы бюро надзора за безопасностью Пыхьяского спасательного центра проверили пожарную безопасность в учреждениях размещения в Таллине и Харьюмаа. Основное внимание уделялось проходимости эвакуационных путей и работоспособности систем пожарной безопасности. Из 84 поставщиков услуг размещения только у 32 был безупречный результат. В 52 местах размещения инспекторы выявили 136 нарушений.

Недочеты были связаны прежде всего с проходимостью эвакуационных путей и выходов. Лестничные клетки, которые должны быть свободны от посторонних предметов, часто были завалены вещами, которые могли затруднить быстрый выход. В системах пожарной безопасности было выявлено больше всего недостатков в обнаружении пожара и системе оповещения (ATS), а также в системе аварийного освещения. Большинство выявленных недостатков можно устранить без больших инвестиций или перестройки.

В результате проверок было начато 11 дел об административных правонарушениях и десять административных производств. Административные производства сопровождаются предписанием Спасательного департамента, в котором указанные недостатки должны быть устранены к определенной дате.

Количество пожаров в учреждениях размещения: В 2019 году - 12 В 2020 году - 12 В 2021 году - 13 В 2022 году - 12 В 2023 году - 3