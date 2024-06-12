В восьмом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о серии взрывов, которые происходили в столичном районе Ласнамяэ с 1998 по 2005 год. Поначалу человеку, которого потом в СМИ будут звать «паэский бомбист», удавалось перехитрить полицию, но в итоге эксперты все-таки смогли выйти на его след.
Серия взрывов в Ласнамяэ: преступнику долгие годы удавалось ускользать из-под носа полиции
5 декабря 1994 года в небольшой деревни неподалеку от Таллинна прогремел взрыв, в результате которого обрушилась внешняя стена и крыша бани. Этот взрыв не стал достоянием широкой общественности, но, как потом установит Полиция безопасности (КаПо), именно он был первой пробой пера для паэского бомбиста.
Через четыре года в Таллинне началась та самая жуткая серия взрывов, которая долгие годы держала в страхе жителей Ласнамяэ. 18 декабря 1998 года взрыв прогремел в подъезде 48-го дома на улице Паэ. Погибли двое: 46-летняя женщина и ее двухлетняя внучка. Еще двое людей пострадали. Взрывом разрушило часть дома, семь квартир стали непригодны для жилья.
Но расследовать это дело оказалось сложнее, чем можно было подумать, поскольку в результате взрыва бомбы в воздух взлетает все, в том числе и доказательства.
С годами взрывы становились все более изощренными: если поначалу бомбист использовал в бомбах часовой механизм, который срабатывал в назначенное время, под конец он создавал бомбы-ловушки, которые взрывались от прикосновения к сумке или пакету, в которых они находились.
За десять лет произошло десять взрывов, семеро человек были убиты, шестеро пострадали. Две бомбы нашли раньше, чем они успели взорваться.
11 ноября 2005 года сотрудники КаПо задержали 67-летнего Мярта Рингмаа. Стало известно, что самый первый, который прогремел еще в 1994 году, якобы был организован из мести. В случае еще двух взрывов в 2001 году, Рингмаа пытался достать из банкомата деньги. Но чем руководствовался пенсионер, организовывая взрывы на улицы Паэ и тем самым убивая совершенно случайных людей?
После того, как Рингмаа был арестован, взрывы прекратились. Но расследовать это дело оказалось сложнее, чем можно было подумать, поскольку в результате взрыва бомбы в воздух взлетает все, в том числе и доказательства.
О том, что помогло в итоге поймать паэского бомбиста, почему между обнаружением важной улики и самим задержанием прошло целых два года, почему первая судья по этому делу была вынуждена подать заявление о самоотводе, почему Рингмаа не удалось осудить ни по одному из взрывов и что он делал после выхода на свободу в 2020 году, слушайте в восьмом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Также в этом выпуске ведущие зачитают рассказ Сабины, которая 6 апреля 2005 стала свидетельницей взрыва в пункте приема тары в Ласнамяэ: «Мы учились в четвертом классе, кажется писали какую-то проверочную работу или работу над ошибками. В моих воспоминаниях все как в замедленной съемке: слово "праздник" в тетради, не дописанное до конца, звон стекол, а в следующую секунду я уже сижу на полу. Помню кромешную тишину в классе и спустя очень короткое время спокойный голос нашего классного руководителя…»
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ, судебное дело.
Озвучивали: Инна Мельникова, Иван Скрябин, Павел Соболев, Прийт Хыбемяги.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.