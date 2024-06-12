Серия взрывов в Ласнамяэ: преступнику долгие годы удавалось ускользать из-под носа полиции

После того, как Рингмаа был арестован, взрывы прекратились. Но расследовать это дело оказалось сложнее, чем можно было подумать, поскольку в результате взрыва бомбы в воздух взлетает все, в том числе и доказательства.

23 марта 2009 года. Мярт Рингмаа в Харьюском уездном суде незадолго до того, как судья зачитает приговор. Фото: Toomas Huik

О том, что помогло в итоге поймать паэского бомбиста, почему между обнаружением важной улики и самим задержанием прошло целых два года, почему первая судья по этому делу была вынуждена подать заявление о самоотводе, почему Рингмаа не удалось осудить ни по одному из взрывов и что он делал после выхода на свободу в 2020 году, слушайте в восьмом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».

На фото пункт приема тары, в котором прогремел взрыв. Серьезные повреждения получило здание школы, окна были выбиты. Фото: Küllike Rooväli

Также в этом выпуске ведущие зачитают рассказ Сабины, которая 6 апреля 2005 стала свидетельницей взрыва в пункте приема тары в Ласнамяэ: «Мы учились в четвертом классе, кажется писали какую-то проверочную работу или работу над ошибками. В моих воспоминаниях все как в замедленной съемке: слово "праздник" в тетради, не дописанное до конца, звон стекол, а в следующую секунду я уже сижу на полу. Помню кромешную тишину в классе и спустя очень короткое время спокойный голос нашего классного руководителя…»

Последствия взрыва 6 апреля 2005. Фото: Küllike Rooväli

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