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Таллиннский университет приглашает студентов из западных стран изучать русский язык

Прийт Пуллеритс
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Таллиннский университет приглашает студентов из западных стран изучать русский язык в Эстонии.
Таллиннский университет приглашает студентов из западных стран изучать русский язык в Эстонии. Фото: Kuvatõmmis

Таллиннский университет (TLÜ) рекламирует возможность изучать и развивать русский язык, а также получить глубокое понимание истории и наследия русской культуры для студентов из западных стран.

Рекламируя Эстонию, TLÜ сообщает, что она находится на границе с Россией, и студенты в рамках программы изучения русского языка и европейских исследований также получат знания о сообществах эстонско-русского происхождения.

В соответствии с договором, который TLÜ и Таллиннский технический университет заключили в прошлом году с Советом по международному обмену в области образования (CIEE), первые четыре иностранных студента, трое из которых изучают русский язык в связи с интересом к дипломатии, прибыли в TLÜ уже в весеннем семестре этого года. В американских университетах часто строго рекомендуется или требуется провести один семестр в другом университете.

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