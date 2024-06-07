Таллиннский университет (TLÜ) рекламирует возможность изучать и развивать русский язык, а также получить глубокое понимание истории и наследия русской культуры для студентов из западных стран.
Для подписчиков
Таллиннский университет приглашает студентов из западных стран изучать русский язык
Рекламируя Эстонию, TLÜ сообщает, что она находится на границе с Россией, и студенты в рамках программы изучения русского языка и европейских исследований также получат знания о сообществах эстонско-русского происхождения.