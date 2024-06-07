Таллиннский университет приглашает студентов из западных стран изучать русский язык

Рекламируя Эстонию, TLÜ сообщает, что она находится на границе с Россией, и студенты в рамках программы изучения русского языка и европейских исследований также получат знания о сообществах эстонско-русского происхождения.

В соответствии с договором, который TLÜ и Таллиннский технический университет заключили в прошлом году с Советом по международному обмену в области образования (CIEE), первые четыре иностранных студента, трое из которых изучают русский язык в связи с интересом к дипломатии, прибыли в TLÜ уже в весеннем семестре этого года. В американских университетах часто строго рекомендуется или требуется провести один семестр в другом университете.