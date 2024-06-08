Встреча Макрона и Зеленского: Париж обучит 4500 солдат ВСУ

Он подчеркнул, что не считает подготовку украинских солдат на своей территории поводом для эскалации. «Это законная просьба Украины и она соответствует нашей линии: мы не воюем с Россией, но полностью поддерживаем Украину», - отметил французский президент.

Кроме того, Эммануэль Макрон обвинил Кремль в запугивании Запада с целью заставить партнеров Киева прекратить оказывать Украине помощь. Макрон также добавил, что хочет начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже к концу месяца и отметил важность проведения саммита в Швейцарии, назвав его «шагом к построению прочного мира».

Макрон не считает подготовку украинских солдат на своей территории поводом для эскалации. «Мы не воюем с Россией, но полностью поддерживаем Украину», - заявил он по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

Помимо военной поддержки Киева, президент Франции анонсировал создание Парижем специального фонда с бюджетом в 200 миллионов евро, задачей которого станет реконструкция украинской инфраструктуры.

Встреча Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в Елисейском дворце состоялась в рамках участия украинского лидера в мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии.