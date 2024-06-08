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В Копенгагене напали на премьер-министра Дании

Meduza.io
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Фото: Emil Helms

В Копенгагене мужчина напал на премьер-министра Метте Фредериксен, пишет «Медуза» со ссылкой на издание Ekstra Bladet и офис главы правительства.

В правительстве заявили, что нападавший ударил Фредериксен на площади Культорвет в Старом городе. Премьер «шокирована случившимся». Других комментариев в офисе главы правительства не привели.

По словам источник Ekstra Bladet, знакомого с ситуацией, с Фредериксен все в порядке, но она «очень потрясена» произошедшем.

Напавший на премьера мужчина задержан.

  • Метте Фредериксен 46 лет. Она занимает пост премьер-министра Дании с 2019 года.
  • 15 мая в результате нападения был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В политика несколько раз выстрелили после заседания кабинета министров в городе Гандлова. Подозреваемого в покушении на Фицо - 71-летнего писателя Юрая Цинтулу - задержали на месте нападения и вскоре арестовали. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Цинтула объяснил свои действия несогласием с политикой правительства. 31 мая Фицо выписали из больницы.
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