В Копенгагене мужчина напал на премьер-министра Метте Фредериксен, пишет «Медуза» со ссылкой на издание Ekstra Bladet и офис главы правительства.
В Копенгагене напали на премьер-министра Дании
В правительстве заявили, что нападавший ударил Фредериксен на площади Культорвет в Старом городе. Премьер «шокирована случившимся». Других комментариев в офисе главы правительства не привели.
По словам источник Ekstra Bladet, знакомого с ситуацией, с Фредериксен все в порядке, но она «очень потрясена» произошедшем.
Напавший на премьера мужчина задержан.
- Метте Фредериксен 46 лет. Она занимает пост премьер-министра Дании с 2019 года.
- 15 мая в результате нападения был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В политика несколько раз выстрелили после заседания кабинета министров в городе Гандлова. Подозреваемого в покушении на Фицо - 71-летнего писателя Юрая Цинтулу - задержали на месте нападения и вскоре арестовали. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Цинтула объяснил свои действия несогласием с политикой правительства. 31 мая Фицо выписали из больницы.