Перевод: Валерия Ермакова

Почему у футболиста нет гражданства Эстонии? «У моих родителей изначально был российский паспорт. Чтобы получить эстонский паспорт, мне пришлось бы сдать экзамен на гражданство. Я не стал заморачиваться и в 18 лет получил российский паспорт», - рассказал Харин в интервью «Матч ТВ».

Харин, у которого до 2016 года был серый паспорт, принял решение в пользу российского паспорта вместо подачи заявления на получение эстонского гражданства, а в 2018 году перешел из «Левадии» в грозненский клуб российской премьер-лиги «Ахмат». В прошлом году Харин также провел свой первый матч за сборную России по футболу.

По словам Харина, у него была возможность играть за сборную Эстонии. «Пришел второй или третий тренер сборной и спросил, хочу ли я играть за сборную Эстонии. Я спросил, могут ли они помочь мне с документами. Мне сказали, что я должен все делать сам». Однако ему было лень этим заниматься.

Харин родился в Маарду и является сводным братом игрока сборной Эстонии Дмитрия Круглова. Родители Харина живут в Эстонии, и он раз в год ездит с ними в отпуск.