Жителям Таллинна представят проект зеленой зоны Коплиранна

«Территория сохранит свой привычный, слегка диковатый и необузданный вид, предлагая при этом возможности для разнообразного досуга на свежем воздухе. Например, планируется построить новую собачью площадку, платформу для зимнего купания, добавят игровые элементы для детей и будут созданы возможности для занятий спортом. Будет обустроена практичная инфраструктура - установят туалеты, кабинки для переодевания, улучшится доступность территории как для пешеходов, так и для людей с детскими колясками и с трудностями передвижения», - сказала Таммур.