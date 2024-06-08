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Жителям Таллинна представят проект зеленой зоны Коплиранна

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Зеленая зона Коплиранна.
Зеленая зона Коплиранна. Фото: Tallinna linnavalitsus

Таллинн проектирует новое решение для зеленой зоны Коплиранна, в результате проекта в микрорайоне появится приятное и безопасное место для досуга. Публичная презентация проекта состоится 12 июня в 17:30 в Общественном центре Пыхья-Таллинна (Кари, 13).

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, зеленая зона Коплиранна продолжает прибрежный променад на Штромке.

«Территория сохранит свой привычный, слегка диковатый и необузданный вид, предлагая при этом возможности для разнообразного досуга на свежем воздухе. Например, планируется построить новую собачью площадку, платформу для зимнего купания, добавят игровые элементы для детей и будут созданы возможности для занятий спортом. Будет обустроена практичная инфраструктура - установят туалеты, кабинки для переодевания, улучшится доступность территории как для пешеходов, так и для людей с детскими колясками и с трудностями передвижения», - сказала Таммур.

Проект зеленой зоны Коплиранна.
Проект зеленой зоны Коплиранна. Фото: Tallinna linnavalitsus

Публичная презентация эскизного проекта зеленой зоны Коплиранна состоится 12 июня в 17:30 в Общественном центре Пыхья-Таллинна (Кари, 13).

На презентации проекта будут присутствовать представители Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и Управы Пыхья-Таллинна, а также проектировщики, которые представят эскиз. Это мероприятие – хорошая возможность высказать свое мнение по поводу благоустройства района и задать вопросы о проекте.

Генеральный план и подробное описание проекта можно найти на домашней странице: tallinn.ee/kopliranna

Проект зеленой зоны Коплиранна.
Проект зеленой зоны Коплиранна. Фото: Tallinna linnavalitsus
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