Аптеки будут продавать лекарства из госзапаса

Два года назад после коронакризиса был создан государственный запас лекарств, отпускаемых как по рецепту, так и без рецепта, а при создании запаса лекарств в первую очередь имели в виду кризисные ситуации, но и сейчас приходится работать с запасами.

«Трудности с поставками некоторых лекарств настолько серьезны, что правительство уже однажды приняло такое решение для пациентов с заболеваниями почек, а теперь правительство решило, что мы будем использовать определенные лекарства из имеющихся запасов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - сказала министр здоровья Рийна Сиккут.

Из госзапасов на этот раз должны быть обеспечены ежедневные потребности в необходимых лекарствах для шести тысяч человек. Трудности с поставками лекарств должны стать меньше в июле, а до того времени аптеки смогут продавать лекарства, имеющиеся в наличии у государства.