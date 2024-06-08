Государство должно использовать имеющиеся в наличии лекарства, чтобы шесть тысяч страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями не остались без лечения, пишет ERR.
Аптеки будут продавать лекарства из госзапаса
Два года назад после коронакризиса был создан государственный запас лекарств, отпускаемых как по рецепту, так и без рецепта, а при создании запаса лекарств в первую очередь имели в виду кризисные ситуации, но и сейчас приходится работать с запасами.
«Трудности с поставками некоторых лекарств настолько серьезны, что правительство уже однажды приняло такое решение для пациентов с заболеваниями почек, а теперь правительство решило, что мы будем использовать определенные лекарства из имеющихся запасов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - сказала министр здоровья Рийна Сиккут.
Из госзапасов на этот раз должны быть обеспечены ежедневные потребности в необходимых лекарствах для шести тысяч человек. Трудности с поставками лекарств должны стать меньше в июле, а до того времени аптеки смогут продавать лекарства, имеющиеся в наличии у государства.