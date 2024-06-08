В субботу около 2:18 в деревне Кольяку волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа произошло тяжелое ДТП. В результате столкновения двух автомобилей семь человек получили ранения.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В результате тяжелого ДТП пострадали семь человек
По предварительным данным, водитель за рулем Volkswagen Golf двигался по дороге Вийтна-Кольяку в сторону Вызу, проигнорировал требования дорожного знака «Остановиться и уступить дорогу» и выехал перед автомобилем Nissan Pathfinder, едущим по дороге Хальяла-Кясму.