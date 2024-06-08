Вызывайте трубочиста уже сейчас, осенью может быть поздно

По словам руководителя группы имущественных ущербов PZU Kindlustus Марге Хабакукк, все отопительные системы необходимо проверять и обслуживать по мере необходимости, но не реже одного раза в год: «Чистку системы печного отопления частного дома домовладелец может выполнить самостоятельно, но не реже одного раза в пять лет это должен делать профессиональный трубочист, который также внесет акт о проделанной работе на портал отопительных систем».

Регулярного обслуживания требуют все отопительные приборы, от печей до тепловых насосов. «Использующие печи люди достаточно хорошо осведомлены о необходимости технического обслуживания отопительной системы, но, например, владельцы воздушных тепловых насосов об обслуживании часто забывают, – отметила Хабакукк. – Поэтому отказы воздушных тепловых насосов и вызванные ими ущербы, к сожалению, довольно распространены».

По статистике Спасательного департамента, в прошлом году из-за неисправности отопительных устройств в зданиях возникло 28 пожаров, а в этом году таких пожаров произошло уже 19. В прошлом году в таких пожарах погибло четыре человека, и один человек погиб в этом году.