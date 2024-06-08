Несмотря на то, что до нового отопительного сезона еще несколько месяцев, трубочиста стоит вызвать прямо сейчас – так вам не придется ждать своей очереди, когда придет осень.
Вызывайте трубочиста уже сейчас, осенью может быть поздно
По словам руководителя группы имущественных ущербов PZU Kindlustus Марге Хабакукк, все отопительные системы необходимо проверять и обслуживать по мере необходимости, но не реже одного раза в год: «Чистку системы печного отопления частного дома домовладелец может выполнить самостоятельно, но не реже одного раза в пять лет это должен делать профессиональный трубочист, который также внесет акт о проделанной работе на портал отопительных систем».
Регулярного обслуживания требуют все отопительные приборы, от печей до тепловых насосов. «Использующие печи люди достаточно хорошо осведомлены о необходимости технического обслуживания отопительной системы, но, например, владельцы воздушных тепловых насосов об обслуживании часто забывают, – отметила Хабакукк. – Поэтому отказы воздушных тепловых насосов и вызванные ими ущербы, к сожалению, довольно распространены».
По статистике Спасательного департамента, в прошлом году из-за неисправности отопительных устройств в зданиях возникло 28 пожаров, а в этом году таких пожаров произошло уже 19. В прошлом году в таких пожарах погибло четыре человека, и один человек погиб в этом году.