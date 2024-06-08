Девелопер недвижимости Restate приступил к строительству 18 рядных боксов в поселке Кохила. Строительные работы ведутся в сотрудничестве со строительной компанией Mitt & Perlebach.
Галерея ⟩ Впервые после длительного перерыва в Кохила начинается жилищное строительство
В Кохила, на улице Вийги, недалеко от реки Кейла, компания Restate построит два рядных дома, в которых поселятся восемнадцать семей. Площадь четырех-пятикомнатных боксов с саунами и террасами варьируется от 100 до 110 м².
Строящиеся дома соответствуют классу энергоэффективности А, в них используются современные решения отопления и вентиляции с рекуперацией тепла. Кроме того, имеется система охлаждения полов. «В Эстонии этого, как правило, не делают, но поскольку лето у нас стало жарче, это решение уже включено в строящиеся рядные дома», - объяснил руководитель проектов жилой застройки Restate Оливер Тийдус.
Компания Restate выбрала Кохила по нескольким причинам. «В контексте жилья для "белых воротничков" рассматривались и другие варианты, но в пользу Кохила есть немало факторов. Это место находится всего в 30 минутах езды от Таллинна, также имеется быстрое автобусное и железнодорожное сообщение со столицей и другими регионами. Если сегодня в Кохила один железнодорожный вокзал, то в будущем поезда Rail Baltic смогут останавливаться и там, что создаст уникальную возможность из небольшого населенного пункта в Эстонии добраться напрямую до Берлина», - сказал Тийдус.
По словам Тийдуса, Кохила - идеальное место для семей. «Как среда обитания, Кохила, так сказать, уже готова – здесь есть различные возможности для получения образования, в том числе гимназия и частная школа Mõisa, действующая под руководством Vanalinna Hariduskolleegium - Образовательной коллегии Старого города. Для детей и молодежи созданы прекрасные условия для занятий спортом: большой спортивный комплекс, стадион, футбольные, баскетбольные и волейбольные площадки, а также тропы здоровья и дороги для легкого транспорта. Благодаря протекающей через поселок реке Кохила здесь имеются отличные места для купания и возможности для занятий водными видами спорта».
Каждый год в волости Кохила прибавляется около 150 жителей. «Около 90 процентов сегодняшних жилых помещений в Кохила были построены в восьмидесятые годы. Среди стратегических целей волостной управы Кохила – улучшение условий жизни, в том числе путем предоставления нового и качественного жилья. Небольшие и спокойные населенные пункты, такие как Лагеди, Луйге, Кийли и Юри, являются примерами жилых районов с хорошей инфраструктурой и функционирующим общественным транспортным сообщением. Они набирают популярность, но нуждаются, как и Кохила, в новом жилом фонде», - отметил Херкки Оло, советник по развитию волостной управы Кохила.
Строительство рядных домов начнется уже в июне этого года, а первые боксы будут готовы к заселению в мае 2025 года. Архитектурное решение создано архитекторами AB Korrus, а дизайн интерьеров выполнен в сотрудничестве с архитекторами интерьера Ace Of Space. «Для строительных работ мы выбрали компанию Mitt & Perlebach, которая построила тысячи домов, и благодаря их многолетнему опыту мы можем предложить только высокое качество. Общий размер объекта составляет почти 12 000 м², на котором будут располагаться 18 рядных боксов с большой открытой территорией и детскими площадками», - рассказал Тийдус.