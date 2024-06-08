Галерея Впервые после длительного перерыва в Кохила начинается жилищное строительство

В Кохила, на улице Вийги, недалеко от реки Кейла, компания Restate построит два рядных дома, в которых поселятся восемнадцать семей. Площадь четырех-пятикомнатных боксов с саунами и террасами варьируется от 100 до 110 м².

Строящиеся дома соответствуют классу энергоэффективности А, в них используются современные решения отопления и вентиляции с рекуперацией тепла. Кроме того, имеется система охлаждения полов. «В Эстонии этого, как правило, не делают, но поскольку лето у нас стало жарче, это решение уже включено в строящиеся рядные дома», - объяснил руководитель проектов жилой застройки Restate Оливер Тийдус.

Компания Restate выбрала Кохила по нескольким причинам. «В контексте жилья для "белых воротничков" рассматривались и другие варианты, но в пользу Кохила есть немало факторов. Это место находится всего в 30 минутах езды от Таллинна, также имеется быстрое автобусное и железнодорожное сообщение со столицей и другими регионами. Если сегодня в Кохила один железнодорожный вокзал, то в будущем поезда Rail Baltic смогут останавливаться и там, что создаст уникальную возможность из небольшого населенного пункта в Эстонии добраться напрямую до Берлина», - сказал Тийдус.