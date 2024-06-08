Агентство окружающей среды Эстонии в субботу дало как по материковой части Эстонии, так и по островам, грозовое предупреждение первого уровня.
Агентство окружающей среды Эстонии дало грозовое предупреждение первого уровня
До полудня по многим регионам пройдут грозы, которые могут сопровождаться сильными порывами ветра. Многие леса в Харьюмаа и Ярвамаа крайне пожароопасны.
«Сегодня область высокого давления перемещается с Польши на восток, в то же время со стороны Северного моря приближается область низкого давления, - сообщил в соцсетях синоптик Кайро Кийцак. - Воздушная масса влажная и неустойчивая. Условия благоприятны для развития перистых облаков. В основном ожидается переменная облачность. По многим регионам пройдут дожди, местами грозы и ливни».
Ветер в субботу западный 3-9, порывами до 13 м/с. Во время грозы порывы ветра могут быть сильнее. К вечеру ветер на материковой части страны начнет ослабевать. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла.