Агентство окружающей среды Эстонии дало грозовое предупреждение первого уровня

До полудня по многим регионам пройдут грозы, которые могут сопровождаться сильными порывами ветра. Многие леса в Харьюмаа и Ярвамаа крайне пожароопасны.

«Сегодня область высокого давления перемещается с Польши на восток, в то же время со стороны Северного моря приближается область низкого давления, - сообщил в соцсетях синоптик Кайро Кийцак. - Воздушная масса влажная и неустойчивая. Условия благоприятны для развития перистых облаков. В основном ожидается переменная облачность. По многим регионам пройдут дожди, местами грозы и ливни».

Ветер в субботу западный 3-9, порывами до 13 м/с. Во время грозы порывы ветра могут быть сильнее. К вечеру ветер на материковой части страны начнет ослабевать. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла.