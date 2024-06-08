Вчера в 15:58 в деревне Рутиквере в Ярвамаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где 47-летний водитель с признаками алкогольного опьянения управлял автомобилем Mazda и вылетел с дороги. Скорая помощь доставила его в больницу.
Пьяный водитель вылетел с дороги
Вчера в Эстонии произошло семь дорожно-транспортных происшествий, два из которых с участием самокатов. Одиннадцать водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения были отстранены от управления транспортными средствами.