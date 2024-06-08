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«Соседи работают спустя рукава»: губернатор соседней с Эстонией области РФ обвиняет Эстонию и Латвию в очередях фур на границах

Наталия Гребнева
, журналист
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Фуры на границе.
Фуры на границе. Фото: Postimees

Губернатор соседней с Эстонией Псковской области на проходящем в РФ экономическом форуме заявил, что снижение пропускной способности грузового транспорта на границе России и Евросоюза связано «с постоянной несистемной работой пунктов пропуска на стороне ЕС».

По данным Федеральной таможенной службы РФ, на данный момент в очереди, например, на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», находятся 1 620 грузовиков.

«С нашей стороны нет никаких препятствий для того, чтобы весь необходимый объем автотранспорта проходил установленные сроки. Соседи работают спустя рукава, какие-то временные промежутки не работают вовсе, поэтому на пунктах пропусков, где может проходить за сутки 300 машин, проходит 150-180, и из-за такой несистемной непостоянной работы образуется очередь», - цитируют Ведерникова государственные СМИ РФ.

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