«Соседи работают спустя рукава»: губернатор соседней с Эстонией области РФ обвиняет Эстонию и Латвию в очередях фур на границах

По данным Федеральной таможенной службы РФ, на данный момент в очереди, например, на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», находятся 1 620 грузовиков.

«С нашей стороны нет никаких препятствий для того, чтобы весь необходимый объем автотранспорта проходил установленные сроки. Соседи работают спустя рукава, какие-то временные промежутки не работают вовсе, поэтому на пунктах пропусков, где может проходить за сутки 300 машин, проходит 150-180, и из-за такой несистемной непостоянной работы образуется очередь», - цитируют Ведерникова государственные СМИ РФ.