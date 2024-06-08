Астронавт Уильям Андерс, сделавший одну из самых известных фотографий Земли из космоса, погиб в авиакатастрофе

Самолет Андерса упал в воду у островов Сан-Хуан в штате Вашингтон.

Его сын Грег Андерс подтвердил агентству информацию о гибели астронавта, уточнив, что тело Андреса обнаружили днем 7 июня. «Наша семья опустошена. Он был отличным пилотом, нам его будет не хватать», - заявил Грег Андерс.

В 1968 году Андерс был пилотом лунного модуля миссии «Аполлон-8» - первого космического корабля с экипажем, достигшего Луны, напоминает BBC News. Во время этой миссии Андерс сделал фотографию «Восход Земли». AP называет это изображение одним из самых важных в современной истории, так как оно изменило представление людей о планете. «Эта фотография дала толчок глобальному экологическому движению, показав, какой хрупкой и изолированной выглядит Земля из космоса», - отмечает агентство.

Американский астронавт с «Аполлона-8» разбился на самолёте



Сегодня 90-летний Уильям Андерс пилотировал в штате Вашингтон на самолёте Beech A25. Его авиамашина рухнула в воду у островов Сан-Хаун.



Сын космонавта подтвердил гибель отца, добавив, что «Уильям был отличным пилотом, и… pic.twitter.com/QT4ZatKcpi — SVTV NEWS (@svtv_news) June 8, 2024

Сам Андерс называл эту фотографию своим самым значительным вкладом в космическую программу.

Фотография Земли, сделанная Андерсом. Фото: SIPA USA/SIPAUSA/SIPA/SIPA USA/SIPAUSA/SIPA

«Уильям Андерс навсегда изменил представление о нашей планете и о нас самих благодаря своей знаменитой фотографии восхода Земли с "Аполлона-8". Он вдохновил меня и поколения астронавтов и исследователей. Мои мысли с его семьей и друзьями», - заявил сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли.