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Астронавт Уильям Андерс, сделавший одну из самых известных фотографий Земли из космоса, погиб в авиакатастрофе

Meduza.io
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Уильям Андер. 1967 год.
Уильям Андер. 1967 год. Фото: -/AFP

Американский астронавт Уильям Андерс, который в 1968 году облетел Луну на космическом корабле «Аполлон-8» и сделал фотографию «Восход Земли» (Earthrise), погиб в возрасте 90 лет, управляя самолетом, пишет «Медуза» со ссылкой на Associated Press.

Самолет Андерса упал в воду у островов Сан-Хуан в штате Вашингтон.

Его сын Грег Андерс подтвердил агентству информацию о гибели астронавта, уточнив, что тело Андреса обнаружили днем 7 июня. «Наша семья опустошена. Он был отличным пилотом, нам его будет не хватать», - заявил Грег Андерс.

В 1968 году Андерс был пилотом лунного модуля миссии «Аполлон-8» - первого космического корабля с экипажем, достигшего Луны, напоминает BBC News. Во время этой миссии Андерс сделал фотографию «Восход Земли». AP называет это изображение одним из самых важных в современной истории, так как оно изменило представление людей о планете. «Эта фотография дала толчок глобальному экологическому движению, показав, какой хрупкой и изолированной выглядит Земля из космоса», - отмечает агентство.

Сам Андерс называл эту фотографию своим самым значительным вкладом в космическую программу.

Фотография Земли, сделанная Андерсом.
Фотография Земли, сделанная Андерсом. Фото: SIPA USA/SIPAUSA/SIPA/SIPA USA/SIPAUSA/SIPA

«Уильям Андерс навсегда изменил представление о нашей планете и о нас самих благодаря своей знаменитой фотографии восхода Земли с "Аполлона-8". Он вдохновил меня и поколения астронавтов и исследователей. Мои мысли с его семьей и друзьями», - заявил сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли.

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